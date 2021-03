Японские компании используют последние достижения технологии в борьбе с пищевыми отходами

Новости

Автор: Кадзимото Тэцуси

ТОКИО (Reuters). В условиях пандемии японские компании наращивают темпы использования искусственного интеллекта и других передовых технологий, стремясь не только сократить затраты и объемы отходов, но и воплотить в жизнь принципы устойчивого развития.

Согласно правительственным данным, утилизация более 6 миллионов тонн пищевых отходов в Японии обходится третьей экономике мира примерно в 2 триллиона йен (19 миллиардов долларов) ежегодно. Учитывая тот факт, что в Японии самый большой объём пищевых отходов на душу населения в Азии, правительство Японии приняло новый план по сокращению к 2030 году этих затрат вдвое по сравнению с уровнем 2000 года, что и подтолкнуло компании к поиску решений.

Сеть круглосуточных магазинов Lawson Inc начала использовать искусственный интеллект, разработанный американской компанией DataRobot. ИИ оценивает, какое количество продуктов на полках, от рисовых шариков онигири до бутербродов с яйцом и тунцом, может остаться непроданным или, напротив, не удовлетворяет спрос.

Lawson стремится уменьшить объем запасов на 30% в тех местах, где присутствует их избыток, а к 2030 году сократить количество пищевых отходов во всех своих магазинах вдвое по сравнению с уровнем 2018 года.

Утилизация пищевых отходов - самая большая статья затрат для владельцев франшизы Lawson после затрат на рабочую силу.

Производитель напитков Suntory Beverage & Food Ltd тоже экспериментирует с инновациями: искусственный интеллект, созданный Fujitsu Ltd., призван определять наличие повреждений при транспортировке таких товаров, как бутилированный чай улун и минеральная вода.

До настоящего времени эта операция производилась людьми и отнимала много времени. С помощью нового ИИ Suntory надеется получить точную информацию о том, была ли повреждена только коробка или также ее содержимое, которое в этом случае придется отбраковать.

Suntory стремится снизить объем возвращаемого товара на 30-50%, уменьшить стоимость пищевых отходов, а также разработать стандартную систему, которую смогут использовать как другие производители продуктов питания, так и транспортные компании, занимающиеся доставкой.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

На фоне снижения доходов из-за пандемии коронавируса печально известные своей привередливостью японские покупатели, похоже, вскоре присоединятся к этим усилиям.

В 2014 году Сэкито Тацуя основал компанию «Курадаси», занимающуюся электронной торговлей нереализованными продуктами питания со скидкой. Решение было принято после того, как во время работы в китайском филиале одной японской торговой фирмы он увидел огромное количество отходов после кухонных комбайнов.

В условиях пандемии COVID-19 потребители стали более сознательно относиться к своим тратам и из-за скачка спроса на недорогие непроданные продукты подобный интернет-бизнес сейчас переживает подъём.

По словам Сэкито, по сравнению с 2019 годом в прошлом году продажи выросли в 2,5 раза, в то время как с тех пор, как система поставок продуктов питания оказалась нарушена из-за пандемии, количество пищевых отходов удвоилось.

В сеть «Курадаси» входит 800 компаний, среди которых Meiji Holdings Co, Kagome Co и Lotte Foods Co, которые продают компании Сэкито в общей сложности 50 000 наименований, включая пакетированный карри быстрого приготовления, смузи и высококачественные нори.

«Японские покупатели, как правило, разборчивы, однако мы привлекаем клйентов, предлагая не просто товары по сниженной стоимости, но и возможность пожертвовать часть покупок на благотворительность, тем самым повышая осведомленность людей о социальных проблемах», - объясняет Сэкито.

В 2019 году «Курадаси» насчитывала 80 000 пользователей. К 2021 году их количество стремительно выросло, достигнув 180 000 человек.

В рамках глобальных усилий по достижению целей устойчивого развития и разработки новой технологической платформы для сокращения пищевых отходов к продовольственным фирмам присоединились и другие компании.

NEC Corp использует искусственный интеллект, который умеет не только оценивать потенциальный спрос по таким критериям, как погода, время года или тенденции в поведении клйентов, но и аргументировать свой анализ.

NEC предложила это технологическое решенйенескольким крупным розничным продавцам и производителям продуктов питания. Внедрение инновации помогло им снизить затраты на 15-75%.

NEC надеется устранить сбои в системе поставок, наладив обмен и обработку данных с помощью единой платформы, которая объединит производителей, розничных продавцов и логистические компании.

«Наша конечная цель вовсе не сокращение пищевых отходов», – говорит Морита Рёити, старший менеджер, курирующий цифровую интеграцию NEC.

«Мы надеемся, что наша разработка поможет решить и другие бизнес-задачи, среди которых минимизация затрат, устранение дефицита рабочей силы, оптимизация запасов, заказов и логистики».

(Репортаж Тэцуси Кадзимото; редактирование Линкольна Фиста, перевод Nippon.com)



ФОТОГРАФИЯ: Продовольственные товары в Центре открытых инноваций Lawson во время мероприятия, посвященного презентации модели магазина нового поколения в Токио, Япония, 4 декабря 2017 года. REUTERS/Ким Кён Хун/Фото из личного архива



ФОТОГРАФИЯ: Логотип Lawson в Центре открытых инноваций Lawson во время мероприятия, посвященного презентации модели магазина нового поколения в Токио, Япония, 4 декабря 2017 г. REUTERS/Ким Кён Хун/фото из личного архива

