Инсайдерский эксклюзив: совет директоров Toshiba уволил генерального директора компании перед получением предложения о приобретении контрольного пакета акций компании за 20 миллиардов долларов

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ФОТОГРАФИЯ: Генеральный директор Toshiba Corp Куруматани Нобуаки на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Токио, Япония, 15 мая 2018 года. REUTERS/Като Иссэи/Фото из архива

Ямадзаки Макико, Хирата Нориюки и Умэкава Такаси

ТОКИО (Reuters) - Члены правления Toshiba планировали сместить с должности генерального директора Куруматани Нобуаки до того, как CVC Capital Partners объявила о выкупе контрольного пакета акций компании за 20 миллиардов долларов на прошлой неделе. По сведениям информированных источников, генерального директора уведомили о грядущем увольнении за день до объявления о предложении.

От трех источников стало известно, что два члена комитета по назначениям Toshiba Corp, в том числе председатель совета директоров Нагаяма Осаму, встретились с Куруматани, который сам когда-то был руководителем CVC, и сказали ему, что намерены назначить нового генерального директора.

Все трое подтвердили, что хотя правление еще не инициировало официальный процесс увольнения Куруматани, план уже был запущен в действие. Нагаяма, который также возглавляет комитет по назначениям, пришел на собрание, чтобы «уволить Куруматани», сказал один из них.

Затем, по словам всех трех источников, Куруматани проинформировал их о плане частной европейской инвестиционной компании провести выкуп и делистинг Toshiba. А днем позже, как сообщили двое из них, японский конгломерат объявил о получении предложения о выкупе контрольного пакета акций.

События на собрании показывают, что сокращение срока полномочий Куруматани было вызвано падением его популярности еще до того, как о предложении было объявлено. Увольнение стало кульминацией углубляющихся разногласий между Куруматани и активистами-акционерами, выражавшими обеспокоенность по поводу того, что, по их словам, выглядело как проблемы управления.

Действия по устранению Куруматани, похоже, ускорились после встречи 6 апреля в штаб-квартире Toshiba, расположенной рядом с Токийским заливом. 14 апреля Toshiba сообщила, что бывший банкир Sumitomo Mitsui Financial Group уходит в отставку после трех лет работы на должности.

По словам человека, проинформированного по этому вопросу, поддержка Куруматани как внутри компании, так и среди инвесторов ослабла. Все источники попросили не называть себя из-за деликатности вопроса.

«Опрос менеджеров Toshiba показал низкий уровень поддержки Куруматани», - сказал один из источников. По его словам, акционеры испытывали к нему «глубокое недоверие».

14 апреля Toshiba заявила, что Куруматани уходит в отставку, чтобы «перезарядить батарейки» после выполнения своего плана по возрождению конгломерата, ослабленного бухгалтерским скандалом.

Журналисты Reuters не смогли сразу связаться с Куруматани, чтобы получить его комментарий о сложившейся ситуации. Нагаяма отказался от комментариев. В Toshiba заявили, что не могут комментировать предположения. Представитель CVC Japan от комментариев отказался.

НАРАСТАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ

Куруматани перешел в Toshiba в 2018 году из японского подразделения CVC с обязательством реформировать разросшееся 150-летнее предприятие. Он был одним из редких людей извне в компании, где менеджеры обычно трудились десятилетиями прежде чем попасть на руководящую должность.

Противостояние обострилось в прошлом месяце, когда активисты-инвесторы выиграли голосование на внеочередном собрании акционеров для проведения независимого расследования вероятности оказания прежним руководством давления на акционеров с целью поддержать желаемые кандидатуры в совет директоров.

Более раннее внутреннее расследование, проведенное Toshiba, не обнаружило нарушений.

Это голосование убедило совет директоров, что на следующем ежегодном собрании акционеров Куруматани вряд ли получит поддержку, которая позволила бы ему сохранить свой пост, сказал второй информированный источник. На последнем собрании акционеров он получил всего 57% голосов, что сигнализирует о резкой критике в стране, где противостояние с руководством встречается крайне редко.

Руководство Toshiba вместе с правительственными чиновниками, в компетенцию которых входит одобрение всех сделок, выступает против предложения CVC, так как, по словам информированного источника, компания строит заводы по производству ядерных реакторов и производит оборудование оборонного характера.

«Никто не хочет этой сделки. Toshiba принадлежат различные предприятия, связанные с национальной обороной, и переход в иностранную собственность может привести к оттоку клиентов», - сказал источник, владеющий информацией о мнениях в совете директоров.

14 апреля японские СМИ сообщили, что CVC планирует придерживаться своего предложения о покупке акций, которое, по словам источника, на 30% выгоднее по сравнению состоимостью акций Toshiba на момент предложения. Тем не менее, гонконгский фонд активистов Oasis Management назвал предложение CVC слишком низким, а американский хедж-фонд Farallon Capital Management призвал Toshiba поискать другие варианты.

На данный момент руководство компанией перешло в руки 65-летнего председателя компании Цунакавы Сатоcи, пришедшего в Toshiba в 1979 году. Ему также придется иметь дело с CVC и другими потенциальными участниками торгов. По сведениям Financial Times, в их число могут входить американская инвестиционная компания KKR и канадская Brookfield Asset Management Inc.

«У нас не хватает внутренних кандидатов на высший пост, но когда мы избавимся от Куруматани, привлечь кого-то постороннего окажется непросто», - сообщил источник, знакомый с мнениями внутри Toshiba.

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(Репортаж – Ямадзаки Макико, Хирата Нориюки и Умэкава Такаси; сюжет - Тим Келли; редактирование – Дэвид Долан и Раджу Гопалакришнан)