Доллар держится вблизи месячного минимума из-за сдержанной доходности госдолга США

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(Рейтер) - Курс доллара США к основным мировым валютам слабо меняется в понедельник и находится около минимальной отметки за месяц ввиду отсутствия роста доходности американских облигаций.

Поддержку доллару оказывают заверения Федрезерва, что любой всплеск инфляции в Соединенных Штатах будет временным, а также улучшение настроений инвесторов после ралли глобальных фондовых рынков до рекордных максимумов.

Биткоин несколько отыгрывает понесенные накануне потери, когда падение курса криптовалюты достигало 14%.

Доллар к корзине из шести основных валют не изменился и торгуется на уровне 91,559​ пункта к 09:21 МСК.

Японская иена подорожала на 0,22%​ в паре с долларом до 108,53 иены, евро снизился на 0,13% до $1,1968​. Фунт стерлингов поднялся на 0,2% до $1,3858​.

Главным фактором на этой неделе станет рынок облигаций, на котором риски сейчас смещены в сторону дальнейшего снижения доходности в США, что давит на доллар, написал в клиентской записке Крис Уэстон из Pepperstone Markets Ltd.

По его словам, доходность 10-летних гособлигаций США может упасть до 1,47% с примерно 1,57%. На прошлой неделе показатель опускался до 1,5280% после достижения годового пика в 1,7760% в конце марта.

Тем временем нетто-шорт в долларах обновил минимум почти трех лет за неделю, завершившуюся 13 апреля, показали подсчеты Рейтер и данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Юань на материковом рынке снизился на 0,03% до​ 6,5223, на офшорном рынке - поднялся на 0,03% до 6,5234.

Австралийский доллар подорожал на 0,13% до $0,7743​, новозеландский вырос также на 0,13% до $0,715​.

(Кевин Бакленд. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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