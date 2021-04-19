Доллар держится вблизи месячного минимума из-за сдержанной доходности госдолга США
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(Рейтер) - Курс доллара США к основным мировым валютам слабо меняется в понедельник и находится около минимальной отметки за месяц ввиду отсутствия роста доходности американских облигаций.
Поддержку доллару оказывают заверения Федрезерва, что любой всплеск инфляции в Соединенных Штатах будет временным, а также улучшение настроений инвесторов после ралли глобальных фондовых рынков до рекордных максимумов.
Биткоин несколько отыгрывает понесенные накануне потери, когда падение курса криптовалюты достигало 14%.
Доллар к корзине из шести основных валют не изменился и торгуется на уровне 91,559 пункта к 09:21 МСК.
Японская иена подорожала на 0,22% в паре с долларом до 108,53 иены, евро снизился на 0,13% до $1,1968. Фунт стерлингов поднялся на 0,2% до $1,3858.
Главным фактором на этой неделе станет рынок облигаций, на котором риски сейчас смещены в сторону дальнейшего снижения доходности в США, что давит на доллар, написал в клиентской записке Крис Уэстон из Pepperstone Markets Ltd.
По его словам, доходность 10-летних гособлигаций США может упасть до 1,47% с примерно 1,57%. На прошлой неделе показатель опускался до 1,5280% после достижения годового пика в 1,7760% в конце марта.
Тем временем нетто-шорт в долларах обновил минимум почти трех лет за неделю, завершившуюся 13 апреля, показали подсчеты Рейтер и данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Юань на материковом рынке снизился на 0,03% до 6,5223, на офшорном рынке - поднялся на 0,03% до 6,5234.
Австралийский доллар подорожал на 0,13% до $0,7743, новозеландский вырос также на 0,13% до $0,715.
(Кевин Бакленд. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html