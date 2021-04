Японский индекс Topix снизился из-за страхов о коронавирусе

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Topix, торговавшийся в плюсе в понедельник, сменил направление и закрылся снижением, поскольку опасения в связи с ростом числа случаев коронавируса перевесили положительный эффект от подорожавших акций производителей микрочипов.

Индекс Nikkei вырос на 0,01% до 29.685,37 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,22% до 1.956,56 пункта.

Подъем возглавили акции Sumco Corp, Yamato Holdings Co Ltd и Seiko Epson Corp, подорожавшие на 5,66%, 3,32% и 2,98% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Shiseido Co Ltd, ANA Holdings Inc и Toho Co Ltd (Tokyo), подешевевшие на 4,13​%, 3,64% и 3,38% соответственно.

Япония и Соединенные Штаты на прошлой неделе договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций в цепи поставок полупроводников в ответ на глобальный дефицит микрочипов. Аналитики считают, что это позитивный фактор для японских химических и промышленных компаний.

Вместе с тем коронавирусные риски сохраняются. Губернатор Токио рассматривает повторное введение режима ЧС из-за стабильного роста числа заболевших. Также аналитики отмечают низкие темпы вакцинации в Японии.

Акции Toshiba Corp подешевели на 4,35% после сообщения газеты Nikkei о том, что инвестфонд CVC Capital Partners пока не станет направлять официальное предложение о покупке японской промышленной группы.

