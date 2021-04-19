Японский индекс Topix снизился из-за страхов о коронавирусе

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The logo of Toshiba Corp is seen behind cherry blossoms at the company
The logo of Toshiba Corp is seen behind cherry blossoms at the company's headquarters in Tokyo, Japan April 11, 2017. REUTERS/Toru Hanai

ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Topix, торговавшийся в плюсе в понедельник, сменил направление и закрылся снижением, поскольку опасения в связи с ростом числа случаев коронавируса перевесили положительный эффект от подорожавших акций производителей микрочипов.

Индекс Nikkei вырос на 0,01% до 29.685,37 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,22% до 1.956,56 пункта.

Подъем возглавили акции Sumco Corp, Yamato Holdings Co Ltd и Seiko Epson Corp, подорожавшие на 5,66%, 3,32% и 2,98% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Shiseido Co Ltd, ANA Holdings Inc и Toho Co Ltd (Tokyo), подешевевшие на 4,13​%, 3,64% и 3,38% соответственно.

Япония и Соединенные Штаты на прошлой неделе договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций в цепи поставок полупроводников в ответ на глобальный дефицит микрочипов. Аналитики считают, что это позитивный фактор для японских химических и промышленных компаний.

Вместе с тем коронавирусные риски сохраняются. Губернатор Токио рассматривает повторное введение режима ЧС из-за стабильного роста числа заболевших. Также аналитики отмечают низкие темпы вакцинации в Японии.

Акции Toshiba Corp подешевели на 4,35% после сообщения газеты Nikkei о том, что инвестфонд CVC Capital Partners пока не станет направлять официальное предложение о покупке японской промышленной группы.

(Стэнли Уайт и Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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