ГРАФИК-Пятерка в фокусе: ЕЦБ, финансовые результаты и геополитическая напряженность

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(Рейтер) - 1/ С ДНЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА!

Заседание Европейского центрального банка состоится в четверг, и регулятор, скорее всего, столкнется с разногласиями относительно темпов покупок облигаций, которые недавно были ускорены, чтобы предотвратить рост стоимости заимствований.

Глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот считает ускорение программы временным, в то время как глава ЕЦБ Кристин Лагард говорит, что экономика все еще нуждается в "костылях" и стимулы нельзя отменять.

Еврозона по-прежнему страдает от локдаунов и третьей волны коронавируса, но деловая активность пока что не сдает позиций. Индекс деловой активности за апрель в пятницу должен будет дать представление об экономических перспективах. Однако признаки быстрого восстановления могут вызвать вопросы о том, когда ЕЦБ будет готов замедлит программу покупки облигаций.

2/ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ

Введение администрацией президента США Джо Байдена санкций против России напоминает о том, что геополитическая напряженность в мире все еще сохраняется.

Судя по всему, влияние санкций на рынок оказалось незначительным, но мало кто сомневается, что ограничения, в том числе и в отношении суверенного долга России, будут иметь долгосрочные последствия.

Тем временем рынки в Китае внимательно следят за первой встречей в верхах между Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Суги и возможным совместным заявлением, в котором впервые с 1969 года может быть упомянут Тайвань. Инвесторы пока не заложили в цены риск усиления активности китайского военно-морского флота близ Тайваня, но вероятность напряженности с Китаем оказывает давление на японские акции.

3/ ПЕРВЫЙ ИЗ ГРУППЫ FAANG

Netflix отчитается о результатах первого квартала во вторник, первой из группы FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, - в то время как другие компании представят финансовые результаты в ближайшие недели.

Netflix показала хорошие результаты во время пандемии, так как люди оставались дома на самоизоляции. Однако учитывая, что программа вакцинации ускоряется и люди начинают выходить из своих домов, бумаги стримингового гиганта могут оказаться под давлением.

Акции достигли рекордного пика 20 января, сразу после публикации результатов компании за четвертый квартал, но с тех пор снизились. Опционные рынки закладывают в цены рост акций Netflix на 7% после публикации квартального отчета.

4/ СЕЗОН ОТЧЕТНОСТИ В ЕВРОПЕ

Сезон отчетности начинается в Европе, и Nestle, ASML и Renault будут одними из первых, кто представит финансовые результаты.

Ожидается, что корпоративная прибыль в регионе подскочит на 56%, что станет лучшим кварталом в Европе за многие годы. Возможный рост прибыли американского S&P 500 оценивается в 25%.

Учитывая, что индекс STOXX 600 недавно достиг исторических пиков, ожидания высоки. Тем не менее инвесторы уверены, что европейские компании будут расти, благодаря стимулирующим мерам и невзирая на задержки в программе массовой вакцинации.

5/ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСЛЕ ЛОКДАУНА

Быстрая прививочная кампания и снижение уровня заражений коронавирусом в Великобритании означает, что страна может стать "лакмусовой бумажкой", показав, как компании и потребители реагируют на возобновление экономической активности.

Начиная со вторника, публикуемая статистика - включая розничные продажи за март, уровень инфляции, показатели занятости и индекс деловой активности за апрель - прольет свет на то, готовы ли потребители и компании начать тратить деньги.

Уровень инфляции также будет в центре внимания после того, как главный экономист Банка Англии объявил, что уйдет в отставку в июне. Он известен своими "ястребиными" взглядами на денежно-кредитную политику, неприятием высокой инфляции и оптимизмом относительно темпов восстановления экономики Великобритании после вызванного пандемией кризиса.

(Сакиб Икбал Ахмед в Нью-Йорке; Данило Масони в Милане, Томми Уилкс, Карин Строхекер и Дхара Ранасингхе в Лондоне; Видья Ранганатан в Сингапуре. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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