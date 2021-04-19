Британия вмешается в продажу Nvidia производителя чипов ARM из соображений национальной безопасности

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ЛОНДОН (Рейтер) - Великобритания сообщила в понедельник, что вмешается в продажу американской группе Nvidia производителя чипов ARM Holdings, принадлежащего SoftBank, из соображений национальной безопасности.

"После тщательного рассмотрения предлагаемого поглощения ARM, я сегодня выпустил уведомление о вмешательстве из соображений национальной безопасности", - сказал британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден.

"В качестве следующего шага и для того, чтобы помочь мне собрать соответствующую информацию, независимый антимонопольный орган Великобритании теперь подготовит отчет о влиянии сделки, который поможет обосновать любые дальнейшие решения".

(Пол Сэндл. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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