Индексы Японии упали в ожидании новых локдаунов

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An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan
An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan's Nikkei share average and the Japanese yen exchange rate against the U.S. dollar at a dealing room in Tokyo, Japan November 9, 2020. REUTERS/Issei Kato

(Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги вторника максимальным падением за месяц на фоне опасений, что власти могут вновь ввести локдауны в крупнейших городах Японии для борьбы с коронавирусом.

В понедельник вырос лишь один из 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи и акции всего 16 компаний из 225, входящих в расчет индекса Nikkei.

Nikkei упал на 1,97% до 29.100,38 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,55% до 1.926,25 пункта. Для Nikkei падение стало наибольшим с 24 марта, а Topix показал худшую дневную динамику за четыре месяца.

Лидерами снижения стали бумаги Marui Group Co Ltd, Dentsu Group Inc и Daikin Industries Ltd, подешевевшие на 5,82​%, 4,46% и 4,28% соответственно. Подъем возглавили акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Mitsui OSK Lines Ltd и Oji Holdings Corp, подорожавшие на 2,19%, 1,66% и 1,4% соответственно.

"Существуют тревоги о новой волне вируса не только в Японии, но и в других странах. Инвесторы становятся более осторожными в отношении открытия экономики, особенно с учетом того, что многие японские компании зависят от глобальной экономики", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Акции компании Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, подешевели на 2,17%, стоимость бумаг SoftBank Group снизилась на 1,84%.

Котировки компаний, связанных с полупроводниковой индустрией, опустились вслед за снижением акций их американских коллег накануне. Рыночная стоимость Tokyo Electron упала на 2,3%, Advantest - на 3,2%, Murata Manufacturing - на 1,58%.

(Дзюнко Фудзита и Стэнли Уайт. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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