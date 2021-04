Индексы Японии упали в ожидании новых локдаунов

Новости





(Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги вторника максимальным падением за месяц на фоне опасений, что власти могут вновь ввести локдауны в крупнейших городах Японии для борьбы с коронавирусом.

В понедельник вырос лишь один из 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи и акции всего 16 компаний из 225, входящих в расчет индекса Nikkei.

Nikkei упал на 1,97% до 29.100,38 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,55% до 1.926,25 пункта. Для Nikkei падение стало наибольшим с 24 марта, а Topix показал худшую дневную динамику за четыре месяца.

Лидерами снижения стали бумаги Marui Group Co Ltd, Dentsu Group Inc и Daikin Industries Ltd, подешевевшие на 5,82​%, 4,46% и 4,28% соответственно. Подъем возглавили акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Mitsui OSK Lines Ltd и Oji Holdings Corp, подорожавшие на 2,19%, 1,66% и 1,4% соответственно.

"Существуют тревоги о новой волне вируса не только в Японии, но и в других странах. Инвесторы становятся более осторожными в отношении открытия экономики, особенно с учетом того, что многие японские компании зависят от глобальной экономики", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Акции компании Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, подешевели на 2,17%, стоимость бумаг SoftBank Group снизилась на 1,84%.

Котировки компаний, связанных с полупроводниковой индустрией, опустились вслед за снижением акций их американских коллег накануне. Рыночная стоимость Tokyo Electron упала на 2,3%, Advantest - на 3,2%, Murata Manufacturing - на 1,58%.

(Дзюнко Фудзита и Стэнли Уайт. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html