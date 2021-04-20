Евро в плюсе за счет надежд на вакцины, доллар ослаб на фоне снижения доходности госдолга США

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар обновил минимум шести с половиной недель к основным конкурентам во вторник, в то время как евро демонстрировал ралли на фоне оптимистичных перспектив программы вакцинации в регионе.

Доллар начал терять импульс накануне, так как доходность американских гособлигаций отошла от 14-месячного пика, достигнутого в марте, снизив привлекательность "зеленого".

Евро вырос на 0,13% до $1,2049​, ранее коснувшись уровня в $1,20715 впервые с 3 марта.

Фунт стерлингов был малоподвижен у отметки $1,3986​, ранее достигнув максимума одного месяца в $1,40090 после скачка на 1% за ночь.

Некоторые аналитики утверждают, что евро получил поддержку благодаря сообщению о том, что ЕС договорился о поставках дополнительных 100 миллионов доз вакцины BioNTech и Pfizer.

"Европа действительно является главным регионом, в котором в этом квартале произойдет ускорение вакцинации. А позже в этом году мы увидим широкое ускорение темпов прививок в развивающихся экономиках", - сказал Зак Пэндл из Goldman Sachs.

"В первом квартале США были на шаг впереди, но другие страны быстро наверстают упущенное".

Индекс доллара к корзине из шести основных валют был на уровне 91,031​ к 09:31 МСК и немного снижался после этого.

Японская иена подешевела на 0,15%​ в паре с долларом до 108,31 иены, ранее достигнув отметки 107,975 впервые за более чем 6 недель.

"Австралиец" подорожал на 0,52% до $0,7797, ранее впервые за месяц коснувшись отметки $0,7800 после оптимистичной оценки экономики со стороны ЦБ.

Юань на офшорном рынке подорожал 0,24% до 6,4925, также обновив месячный пик.

Китай не стал менять базовую ставку корпоративных и частных кредитов уже двенадцатый месяц подряд по итогам апрельского заседания во вторник.

Биткоин снизился на 1,89% до $54.642,54.

"Недавнее падение стоимости BTC (биткоина) определенно повредило технической картине... - написал по электронной почте Юлиус де Кемпенаер из Stockcharts.com.

Тем не менее, "долгосрочному тренду BTC - и крипто(валют) в целом - оно, похоже, не навредило".

(Хидеюки Сано, Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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