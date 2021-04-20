Доллар держится около 7-недельного минимума, евро - выше $1,20

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ЛОНДОН (Рейтер) - Курс доллара стабилизировался после достижения минимума почти за семь недель ранее в ходе торгов, чему способствовал оптимизм в отношении темпов вакцинации в Европе и то, что доходность казначейских облигаций США остается ниже мартовских пиков.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 15:49 МСК вырос на 0,11% до 91,168​. Евро поднялся на 0,02% до $1,2035​, достигнув ранее максимума за семь недель в $1,2056.

Стратег Commerzbank Ю-На Парк-Хегер пишет в записке для клиентов, что недавнее падение доллара связано с тем, что ФРС США убедила рынок, что не прекратит денежно-кредитное стимулирование в ближайшее время, в то время как ситуация с вакцинами от COVID-19 в Европе улучшается, что поддерживает евро. Однако обстановка может быстро измениться, добавила аналитик.

"Восстановление экономики США может еще больше подстегнуть инфляционные ожидания, подогревая спекуляции о повышении ставок. Новостная картина в зоне евро в отношении коронавируса может снова измениться, поскольку неопределенность остается высокой", - написала Парк-Хегер.

Фунт стерлингов опустился на 0,19% до $1,3956​. Японская иена подешевела на 0,29%​ в паре с долларом до 108,46 иены.

"Осси" подорожал на 0,12% до $0,7766​. Новозеландский доллар поднялся на 0,18% до $0,7193​.

Швейцарский франк подешевел на 0,1% до $0,916​. В паре с евро валюта выросла на 0,08%​ до 1,1025.

(Элизабет Хоукрофт при участии Хидеюки Сано и Кевина Бакленда, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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