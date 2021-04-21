Доллар восстанавливается, рост числа случаев COVID-19 бьет по рефляционным торгам
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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар в среду оттолкнулся от семинедельного минимума на фоне обширной слабости фондовых рынков, вызванной ростом числа случаев COVID-19 в ряде стран, которая подогрела аппетит к американской валюте как убежищу. Усиление спроса на безопасные активы также оказало поддержку швейцарскому франку и японской иене, поскольку перспективы мировой экономики снова ухудшились.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,12% до 91,351 к 15:21 МСК.
Евро снизился на 0,22% до $1,2006. Фунт стерлингов опустился на 0,12% до $1,3919. Японская иена подорожала на 0,01% в паре с долларом до 108,07 иены.
Швейцарский франк подешевел на 0,26% до $0,9182.
"Осси" сбавил на 0,06% до $0,7718. Новозеландский доллар поднялся на 0,06% до $0,7177.
Доходность 10-летних гособлигаций США составила примерно 1,58%, что недалеко от самого низкого уровня с середины марта.
Биткоин торговался около $55.000, консолидировавшись после воскресного падения до $51.541,16. Исторический рекорд криптовалюта установила 14 апреля, подскочив до $64.895,22.
(Сайкат Чаттерджи. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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