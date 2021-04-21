Segezha Group установила диапазон цены к IPO в 7,75-10,25 р/акция
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МОСКВА (Рейтер) - Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК Система, установил индикативный ценовой диапазон для IPO в 7,75-10,25 рубля за одну акцию.
Таким образом, капитализация компании предварительно оценена в диапазоне 122,5-152,4 миллиарда рублей.
Как заявляла ранее компания, она планирует привлечь от IPO с листингом на Московской бирже не менее 30 миллиардов рублей.
В предложении участвуют новые акции компании в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций.
Компания также заявляла, что АФК Система останется основным акционером Segezha после IPO, а деньги пойдут на улучшение структуры долга и новые инвестиции.
Объявление цены размещения и допуск к торгам на Московской бирже ожидаются 28 апреля.
Организаторами размещения являются JP Morgan Securities, UBS AG London Branch и VTB Capital, а также Alfa Capital Markets, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
Segezha Group управляет 17 предприятиями и двумя активами на стадии строительства. Предприятия компании включают целлюлозно-бумажные комбинаты, фанерные и деревообрабатывающие комбинаты, заводы по производству клееного бруса и CLT-панелей, а также заводы по производству бумажных мешков в России и Европе.
Segezha Group также сообщила сегодня, что предварительно ожидает, что её выручка за 1 квартал 2021 года составит 18,0- 18,5 миллиарда рублей, что соответствует росту от 25,9% до 29,4% в годовом выражении соответственно. OIBDA при этом составит 4,7-5,3 миллиарда рублей, что соответствует росту от 80,8% до 103,8% в годовом выражении.
(Ольга Попова, Антон Колодяжный. Редактор Максим Родионов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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