Segezha Group установила диапазон цены к IPO в 7,75-10,25 р/акция

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МОСКВА (Рейтер) - Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК Система, установил индикативный ценовой диапазон для IPO в 7,75-10,25 рубля за одну акцию.

Таким образом, капитализация компании предварительно оценена в диапазоне 122,5-152,4 миллиарда рублей.

Как заявляла ранее компания, она планирует привлечь от IPO с листингом на Московской бирже не менее 30 миллиардов рублей.

В предложении участвуют новые акции компании в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций.

Компания также заявляла, что АФК Система останется основным акционером Segezha после IPO, а деньги пойдут на улучшение структуры долга и новые инвестиции.

Объявление цены размещения и допуск к торгам на Московской бирже ожидаются 28 апреля.

Организаторами размещения являются JP Morgan Securities, UBS AG London Branch и VTB Capital, а также Alfa Capital Markets, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.

Segezha Group управляет 17 предприятиями и двумя активами на стадии строительства. Предприятия компании включают целлюлозно-бумажные комбинаты, фанерные и деревообрабатывающие комбинаты, заводы по производству клееного бруса и CLT-панелей, а также заводы по производству бумажных мешков в России и Европе.

Segezha Group также сообщила сегодня, что предварительно ожидает, что её выручка за 1 квартал 2021 года составит 18,0- 18,5 миллиарда рублей, что соответствует росту от 25,9% до 29,4% в годовом выражении соответственно. OIBDA при этом составит 4,7-5,3 миллиарда рублей, что соответствует росту от 80,8% до 103,8% в годовом выражении.

(Ольга Попова, Антон Колодяжный. Редактор Максим Родионов)

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