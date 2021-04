Уолл-стрит закрылась снижением, рост случаев COVID бьет по акциям туристических компаний

Новости





НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Уолл-стрит закрылась снижением второй день подряд во вторник: резкий рост числа заболевших коронавирусом ударил по акциям туристических компаний, а у инвесторов возникли сомнения относительно отчетности крупных банков США, опубликованной на прошлой неделе.

Инвесторы вкладывались в сектора, которые считаются относительно безопасными во времена экономической нестабильности: недвижимость, коммунальные услуги, потребительские товары и здравоохранение - на фоне резкого падения финансового и энергетического сектора.

Акции авиакомпаний и операторов круизных лайнеров, включая JetBlue Airways, American Airlines, Norwegian Cruise Line и Carnival Corp, которые пострадали в прошлом году из-за локдаунов, но выросли недавно за счет надежд на возобновление туров, теперь упали более чем на 4%.

Недавний оптимизм в отношении индустрии отдыха несколько поубавился, поскольку возобновление туристической активности может занять немного больше времени, чем предполагалось, сказал Майкл Джеймс из Wedbush Securities.

"Мы еще не выбрались из чащи, если говорить о коронавирусе и о том, чтобы добраться до того места, где вновь запускается глобальная экономика", - добавил он.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,75% до 33.821,3 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,68% до 4.134,94 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 0,92% до 13.786,268 пункта​.

Акции JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co возглавили снижение финансового сектора, поскольку аналитики пересмотрели свою оценку отчетности банков, сказал Дик Боув из Odeon Capital Group.

По его словам, отчетность меняется в зависимости от того, как показаны резервы по кредитам.

"Инвесторы подумали, что это был действительно сильный квартал для банковской индустрии, но это далеко от истины", - сказал Боув.

(Герберт Лэш, Шивани Кумаресан и Медха Сингх в Бангалоре. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

