Японские акции закрылись снижением из-за вероятности нового локдауна

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(Рейтер) - Торги на биржах Японии в среду закрылись снижением из-за того, что опасения инвесторов относительно возможных локдаунов в крупнейших городах страны ставят под сомнение перспективы возобновления экономики.

Индекс Nikkei снизился на 2,03% до 28.508,55 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 1,98%.

С начала апреля Nikkei вырос на 0,27%.

"Глобальные инвесторы почти не находят причин покупать японские акции, потому что Япония отстает от других стран в плане сдерживания вируса", - сказал Хидэюки Исигуро, старший стратег компании Daiwa Securities.

"Ухудшение настроений связано с тем, что Япония теперь снова планирует объявить чрезвычайное положение".

Правительство рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения в Токио и Осаке в связи с резким увеличением числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в среду телекомпания NHK. Это позволит властям префектур ввести ограничения, чтобы попытаться остановить распространение инфекции.

Лидерами снижения стали бумаги Rakuten Group, Nippon Steel и JFE Holdings, подешевевшие на 5%.

(Джунко Фуджита при участии Рокки Свифта. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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