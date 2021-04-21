МНЕНИЕ-Когда геополитика имеет значение для рынков

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Майк Долан

ЛОНДОН (Рейтер) - Не всегда геополитические склоки влияют на мировые рынки, но этим летом мы можем получить представление о том, когда именно и как это бывает.

По мере того как новая администрация президента Джо Байдена утверждает свою внешнюю политику, в апреле выросла напряженность между США и их наиболее мощными соперниками - Китаем, Россией и даже Ираном.

С точки зрения многих инвесторов, воинственная риторика Вашингтона в отношении происходящего на Тайване, в Гонконге, Синьцзяне, на востоке Украины и в Тегеране - это просто предсказуемая попытка "новой метлы" испытать свои методы.

Однако если Байден хочет поднять роль западных альянсов, чтобы продвигать демократию и права человека, то Пекин и Москва четко видят в этом угрозу своим политическим системам и готовы держать "сабли наголо" для ответного удара.

В своей вторничной речи, явно нацеленной против доминирования США и стран G7 над глобальными институтами, председатель КНР Си Цзиньпин сказал: "Мир хочет справедливости, а не гегемонии".

Между тем трения с Россией нарастают: появились сообщения о десятках тысячах российских военных на границе с Украиной и о военных кораблях в Черном море, голодовке Алексея Навального и новых экономических санкциях со стороны США.

Но как должны реагировать рынки и инвесторы на такую геополитическую и даже военную напряженность - особенно учитывая, что мировая экономика с трудом восстанавливается после пандемии?

Геополитические разногласия повлияли на спрос на традиционные безопасные активы, а также на индексы волатильности, хотя до сих пор этот эффект был скромным по сравнению с влиянием пандемии, денежно-кредитной политики и локдаунов.

Золото, японская иена и швейцарский франк - все это выросло в цене, и растущая доходность казначейских облигаций США также может быть связана с геополитической напряженностью.

Однако мировые цены на акции и индекс VIX, известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, похоже, не пострадали.

Рубль упал примерно на 5% по сравнению с мартовскими пиками, но это во многом связано с санкциями. Китайский юань вырос примерно на 1,5% за тот же период, а валютные индексы развивающихся рынков в целом находятся на самом высоком уровне более чем за шесть недель. Цены на нефть и сырьевые товары тоже выросли.

ВОЕННАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ

Тем не менее JPMorgan на прошлой неделе понизил рекомендации для валют развивающихся рынков, отчасти из-за "несистемных вызовов".

"Несмотря на то что при президенте Байдене мы видим возврат к традиционной политике, это не обязательно приводит к устранению геополитической напряженности с США", - отметил Джон Норман из JPM, имея в виду хаотическую дипломатию бывшего президента Дональда Трампа.

Так, многие новостные и исследовательские индексы, как ни странно, указывают на низкий уровень геополитических рисков. Это может быть хорошим знаком, хотя, возможно, показатели скоро начнут меняться.

Индикатор геополитического риска Инвестиционного института BlackRock (BGRI) упал на прошлой неделе до самого низкого уровня более чем за три года. Он был в шесть раз выше в разгар торговой войны Трампа с Китаем.

Однако институт отмечает: "Чем выше уровень BGRI, тем больше мы предполагаем, что риск уже заложен в цены".

Кроме того, BlackRock сообщила, что один из ключевых выводов из анализа реакции цен активов на 68 рисковых событий, начиная с 1962 года, состоял в том, что геополитические шоки, как правило, хуже, когда экономика слаба.

Исходя из этого, ожидаемое быстрое восстановление мировой экономики после пандемии в 2021 году должно компенсировать влияние геополитики на рынок.

С другой стороны, предыдущие геополитические потрясения, включая запуски ракет Северной Кореей или напряженность на Ближнем Востоке, имели тенденцию к увеличению рисков лишь на короткое время.

На этот раз обострение напряженности между Китаем, Россией - и Западом с другой стороны, возможно, является долгосрочным сдвигом в сторону двуполярного мира.

Аналитики Rabobank считают, что противостояние на Украине вполне может привести к тому, что Россия аннексирует еще больше регионов, а Вашингтон и Европа не захотят применять военную силу. "Это имеет потенциально огромные последствия для 'либерального мирового порядка' и напряженности между США и Китаем в частности", - писали они.

Для финансовых рынков, которые уже опасаются, что либеральная денежно-кредитная политика и накопление долга приведут к росту инфляции, геополитика может стать следующей большой проблемой.

(Майк Долан является рыночным аналитиком Рейтер и выражает собственное мнение. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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