АНАЛИЗ-Рост выпуска облигаций банками США обусловлен экстраординарными рыночными условиями, мерами регуляторов

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ВАШИНГТОН (Рейтер) - Рекордные размещения облигаций банками Уолл-стрит в последние дни обусловлены экстраординарными рыночными условиями и решениями регуляторов, связанными с попытками властей смягчить удар пандемии, считают аналитики.

JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley разместили или планируют разместить облигации на общую сумму $40 миллиардов, согласно сообщениям СМИ. Выпуск облигаций JPMorgan на сумму $13 миллиардов 15 апреля на короткое время стал отраслевым рекордом, пока его не превзошло размещение Bank of America на $15 миллиардов.

И хотя банки не объясняли, почему именно они увеличивают долг, аналитики указывают на монетарные и регуляторные факторы.

Именно экономическое восстановление, поддерживаемое вакцинацией, стимулами на триллионы долларов и сверхнизкими процентными ставками, привело к очень благоприятным условиям заимствования после впечатляющих финансовых результатов за первый квартал.

Несмотря на то, что Федеральная резервная система США сообщила в марте, что снимет ограничения на распределение капитала для банков, успешно прошедших июньские стресс-тесты, многие также хотят иметь достаточно наличных денег, чтобы акционеры были довольны увеличением выкупа акций.

"Мы собираемся выкупить значительный объем... как только сможем", - сказал аналитикам глава Bank of America Брайан Мойнихан в ходе конференц-звонка до размещения бондов.

РАСТУЩИЕ ВКЛАДЫ

Но есть и плохие новости. В то время как стимулы привели к восстановлению прибыли банков, они также спровоцировали замедление роста кредитования и увеличение вкладов. В свою очередь, банки были вынуждены размещать эти вклады в Федеральной резервной системе и в безопасных активах, таких как казначейские облигации США.

"Эти депозиты растут как сумасшедшие, а кредиты - нет, основной капитал - нет, и это создает серьезную проблему для банков", - сказал Дик Бов, аналитик Odeon Capital Group.

"Я никогда раньше такого не видел".

Для некоторых банков эти проблемы носят регуляторный характер. С 1 апреля банки снова вынуждены держать дополнительный капитал относительно казначейских облигаций и депозитов в ФРС после того, как центральный банк отменил временные меры по оказанию помощи во время пандемии, которые позволяли кредиторам исключать эти активы из расчета ключевого капитала.

Этот дополнительный коэффициент левериджа (SLR) требует от крупных банков держать наличные деньги пропорционально резервным активам, независимо от их риска. Учитывая рост вкладов, некоторые банки, возможно, хотят привлечь долг, чтобы обеспечить себе комфортную работу в рамках коэффициента.

"Вполне возможно, что выпуск облигаций был частично обусловлен истечением срока действия освобождения от SLR", - сказал Геннадий Голдберг из TD Securities.

(Пит Шредер при участии Меган Дэвис. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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