Доллар вблизи многонедельных минимумов, евро ждет ЕЦБ

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар удерживается вблизи многонедельных минимумов к большинству основных валют в четверг на фоне ослабления поддержки со стороны доходности госбондов США.

Евро будет ждать заседания Европейского центробанка позднее в четверг. Любые положительные комментарии об экономическом прогнозе или намеки на сокращение скупки бондов толкнут единую валюту вверх.

Интерес к доллару ослаб, поскольку рост доходности казначейских облигаций сошел на нет, но некоторые аналитики говорят, что долгосрочные перспективы остаются хорошими благодаря сильной экономике США и вакцинации.

"Мы подтвердили, что спрос на казначейские облигации здоровый, и это означает, что повышательного давления на доходность нет", - сказал Дзюнити Исикава из IG Securities в Токио.

"В такой среде доллар протестирует нисходящий тренд к иене. С евро все иначе, потому что есть признаки того, что люди в ЕЦБ более оптимистичны относительно экономики, и это вызывает вопросы о сворачивании стимулов".

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,06% до 91,099​ к 09:30.

Японская иена подорожала на 0,06% по отношению к доллару до 107,99 иены, оставив доллар у минимума семи недель.

Евро вырос на 0,01% до $1,2034​, торгуясь вблизи максимума с 3 марта.

Фунт стерлингов поднялся на 0,02% до $1,3932​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,08% до​ 6,4849​, на офшорном рынке - подорожал на 0,08% до 6,4832.

Канадский доллар прибавил 0,04% по отношению к доллару США до $1,2491.

"Австралиец" подешевел на 0,05% до $0,7748​, новозеландский доллар снизился на 0,32% до $0,719​.

(Стенли Уайт. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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