Nikkei подскочил на 2% после двух дней снижения, сектор микросхем подорожал

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции выросли в четверг, так как инвесторы скупали бумаги связанных с производством микросхем компаний, а также циклические акции, после двухдневного снижения во всех секторах, чему способствовало закрытие Уолл-стрит на оптимистичной ноте накануне.

Основные индексы выросли наибольшим темпом за семь недель: индекс Nikkei поднялся на 2,38% до 29.188,17 к закрытию, в то время как более широкий индекс Topix вырос на 1,82% до 1.922,50.

Опасения о замедлении экономического роста на фоне подготовки новых ограничительных мер для борьбы с волной коронавируса привели к снижению Nikkei на 4%, Topix - на 3,5% в середине недели.

"Инвесторы покупают акции, поскольку цены стали приемлемыми после снижения последних двух дней", - сказал Масахиро Ичикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"(Возможное) введение чрезвычайного положения беспокоит инвесторов, но число случаев заражения может снизиться. Это стало фактором сегодняшнего рынка".

Акции связанных с производством чипов компаний подскочили: бумаги Tokyo Electron на 4,58%, Advantest - на 4,2%, а Shin-Etsu Chemical - на 3,45%.

Бумаги Nidec, производящей прецизионные моторы для компьютерных жестких дисков, подорожали на 4,49% перед публикацией отчетности в четверг. Компания первой среди крупнейших японских производителей раскроет свои результаты.

(Джунко Фуджита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html