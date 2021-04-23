Доллар снижается, евро восстанавливается, и трейдеры ждут встречи ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар торговался в узком торговом диапазоне в пятницу, поскольку трейдеры обдумывают следующие действия центробанков накануне заседания ФРС на следующей неделе.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,14% до 91,202​ к 09:19 МСК.

Евро понес потери после того, как глава Европейского центробанка Кристин Лагард развеяла ожидания о том, что регулятор начнет рассматривать сокращение объема закупок облигаций в связи с улучшением экономических перспектив.

Европейский центробанк сохранил ультрамягкую политику по итогам заседания в четверг, как и ожидалось, продолжая предоставлять пострадавшей от пандемии экономике еврозоны рекордные стимулы, несмотря на усиливающиеся надежды на восстановление благодаря вакцинации.

Евро вырос на 0,08% до $1,2025​, после снижения на 0,2% в четверг.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл, скорее всего, повторит риторику Лагард о том, что говорить о сворачивании стимулов преждевременно, что окажет понижательное давление на доходность казначейских облигаций США, а также ограничит рост доллара к большинству валют-соперников.

Японская иена подорожала на 0,06%​ в паре с долларом до 107,9 иены.

Фунт стерлингов поднялся на 0,15% до $1,3857​. Британская валюта потеряла 0,6% на предыдущей сессии.

Швейцарский франк подешевел на 0,03% до $0,9169.​

Следующее заседание ФРС завершится 28 апреля, и пока никаких изменений в политике не ожидается, инвесторы внимательно следят за комментариями о возможном смягчении денежно-кредитной политики в будущем.

Аналитики считают, что ускорение вакцинации от коронавируса и улучшение экономических перспектив служат причинами для оптимизма, однако инвесторы ослабляют ожидания денежно-кредитной политики после того, как Лагард заявила, что разговоры о сокращении экстренных покупок облигаций преждевременны.

"Австралиец" подорожал на 0,26% до $0,7727​, новозеландский доллар поднялся на 0,06% до $0,7176​.

(Стенли Уайт. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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