Nikkei снизился под влиянием новой волны COVID-19, слабого отчета Nidec

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись снижением в пятницу, так как более строгие правительственные ограничения в целях сдерживания COVID-19 вызвали опасения в отношении восстановления экономики, в то время как неутешительный корпоративный прогноз Nidec добавил осторожности в начале сезона отчетности.

Индекс Nikkei снизился на 0,57% до 29.020,63 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,39% до 1.914,98 пункта. С начала апреля Nikkei вырос на 0,54%.

"Настроения на рынке ослабли после появления сообщений на этой неделе о чрезвычайных мерах по борьбе с вирусом", - сказал Коити Куросе, главный стратег компании Resona Asset Management.

Япония планирует объявить "короткое и мощное" чрезвычайное положение в Токио и других крупных городах с 25 апреля по 11 мая. Правительство потребует закрытия ресторанов, баров и караоке с алкоголем, а также проведения крупных спортивных мероприятий без зрителей.

Акции Nidec, производителя моторов для компьютерных жестких дисков и смартфонов, упали на 5,12% после того, как ее годовой прогноз на текущий финансовый год не оправдал ожиданий аналитиков.

Лидерами снижения стали бумаги Z Holdings, Panasonic и Komatsu, подешевевшие на 3%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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