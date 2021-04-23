Япония объявит чрезвычайное положение в Токио и Осаке из-за COVID-19

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ЯПОНИЯ (Рейтер) - За три месяца до Олимпиады Япония объявит "короткий и мощный" период чрезвычайного положения в Токио, Осаке и еще двух префектурах, чтобы остановить новую волну роста числа случаев коронавируса.

Чрезвычайный режим будет действовать с 25 апреля по 11 мая. В этом время будут закрыты рестораны, бары и караоке, в которых продают алкоголь, а крупные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, сказал министр экономики Ясутоси Нисимура.

Универмаги, кинотеатры и другие коммерческие предприятия площадью более 1.000 квадратных метров закроются, компаниям будет рекомендовано отправлять больше сотрудников на работу из дома. Школы продолжат работу в обычном режиме.

"Нам просто необходимо ограничить перемещение людей, и сделать это решительным образом. Нам нужны мощные, короткие и целенаправленные меры", - сказал министр.

Ожидается, что новые ограничения будут официально одобрены правительством Японии позднее в пятницу и объявлены премьер-министром Ёсихидэ Сугой в 14:00 МСК.

(Чан Ран Ким и Ёсифуми Такэмото. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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