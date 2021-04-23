Крупнейшие ЦБ мира прекратят трехмесячные долларовые аукционы с 1 июля

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The U.S. dollar sign is seen on an electronic board next to a traffic light in Moscow, Russia August 10, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
The U.S. dollar sign is seen on an electronic board next to a traffic light in Moscow, Russia August 10, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) - Центробанки еврозоны, Великобритании, Японии и Швейцарии сообщили в пятницу, что прекратят трехмесячные долларовые аукционы, начатые в разгар обвала рынка во время пандемии в прошлом году.

"В связи с устойчивым улучшением условий фондирования в долларах США и низким спросом... Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк по согласованию с Федеральной резервной системой приняли совместное решение о прекращении предложения долларовой ликвидности с погашением через 84 дней", - говорится в заявлении.

Решение вступит в силу 1 июля.

(Франческо Канепа и Уильям Шомберг. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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