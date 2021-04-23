Пограничные рынки госдолга вряд ли станут тихой гаванью из-за давления на бонды EM

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ЛОНДОН (Рейтер) - Инвесторы, вкладывающиеся в облигации развивающихся рынков, номинированные в местных валютах, считают экономики России и Турции сейчас слишком волатильными и ищут убежища на других рынках, Ганы до Египта, которые некогда считались более рисковыми.

Их меньший размер и меньшая подверженность непостоянным мировым потокам капитала неожиданно оказались преимуществом, так как недавний рост доходности казначейских гособлигаций США ударил по более крупным соперникам.

Местные рынки госдолга развивающихся регионов пережили один из худших стартов года за последнее время. В первом квартале инвестиции в этот долг показали отрицательную совокупную доходность в размере минус 8,5%, поскольку инвесторы отдавали предпочтение американскому рынку, где более быстрый рост и укрепляющийся прогноз инфляции вызвал резкую распродажу казначейских облигаций США и привел к росту доллара.

Но некоторые инвестиционные банки и управляющие активами, ввиду неясных перспектив, а также проблем на рынках Турции и России, связанных с нестандартными политическими решениями и геополитической напряженностью, находят убежище на пограничных рынках, таких как Египет, Гана, Кения и Уганда.

Финансовая помощь Международного валютного фонда странам с низкими доходами и новое распределение специальных прав заимствования должны помочь поддержать баланс платежных позиций, что еще больше снизит риски для инвесторов.

Египет получил $2,77 миллиарда в рамках программы помощи МВФ в период пандемии в прошлом году, в то время как Кения в феврале заключила договор с фондом о финансовой помощи в размере $2,4 миллиарда, рассчитанной на три года.

Сербия будет добавлена в расчет широко отслеживаемого индекса JPMorgan GBI-EM в июне, а бумаги Египта и Украины находятся на рассмотрении.

РИСКИ

Гораздо больше, чем из-за этих стран, рынки нервничают из-за некоторых более крупных развивающихся экономик.

Часть инвесторов опасаются, что Турции грозит крах платежного баланса, если государство растратит дополнительные валютные резервы на борьбу с тем, что президент Тайип Эрдоган назвал в среду "треугольником зла", состоящим из процентных ставок, инфляции и обменного курса.

Иностранные инвесторы сократили свои позиции в суверенных рублевых облигациях до минимума почти шести лет на фоне страхов, что напряженность на границах с Украиной приведет к ужесточению санкций США.

Подобные факторы могут послужить объяснением, почему инвесторы не спешат вкладывать средства в госдолг развивающихся стран, как они делали в 2013 году, когда финансовые рынки были охвачены паникой из-за возможности сворачивания стимулов ФРС. Покупки местных облигаций emerging markets так и не вернулись в допандемическое русло.

(Том Эрнолд и Кэрин Строекер. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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