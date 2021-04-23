Panasonic покупает американского разработчика ПО Blue Yonder за $7,1 млрд

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ТОКИО (Рейтер) - Panasonic Corp в пятницу сообщила о планах приобрести американского разработчика программного обеспечения для цепочек поставок Blue Yonder в рамках сделки стоимостью $7,1 миллиарда.

С учетом долга стоимость Blue Yonder оценена в $8,5 миллиарда, говорится в пресс-релизе Panasonic. Японский производитель электроники приобрел 20-процентную долю в компании в прошлом году, заплатив 86 миллиардов иен ($797 миллиона).

В число клиентов Blue Yonder входят крупнейшая по объему выручки сеть супермаркетов в мире Walmart Inc, а также сеть кофеен Starbucks Corp и производитель потребительских товаров Unilever PLC.

Сделка станет крупнейшей для Panasonic с 2011 года.

($1 = 107,9100 иены)

(Тим Келли. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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