JPMorgan сожалеет о своей роли в создании футбольной Суперлиги

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Workers are reflected in the windows of the Canary Wharf offices of JP Morgan in London September 19, 2013. The "London Whale" trading scandal, once dismissed by JPMorgan Chase & Co CEO Jamie Dimon as a "tempest in a teapot," is costing the largest U.S. bank $920 million in penalties and a rare admission of wrongdoing. REUTERS/Neil Hall (BRITAIN - Tags: BUSINESS)
Workers are reflected in the windows of the Canary Wharf offices of JP Morgan in London September 19, 2013. The "London Whale" trading scandal, once dismissed by JPMorgan Chase & Co CEO Jamie Dimon as a "tempest in a teapot," is costing the largest U.S. bank $920 million in penalties and a rare admission of wrongdoing. REUTERS/Neil Hall (BRITAIN - Tags: BUSINESS)

ЛОНДОН (Рейтер) - Американский банк JPMorgan сожалеет о том, что поддержал футбольную Суперлигу Европы - проект, свернутый через два дня после сообщения о его создании на фоне протестов со стороны политиков и болельщиков.

"Мы явно неверно оценили то, как сделка будет воспринята широким футбольным сообществом", - сказал представитель банка.

JPMorgan предоставил клубам-основателям альтернативного турнира грант на сумму 3,5 миллиарда евро ($4,2 миллиарда) и был единственным кредитором.

О создании Суперлиги с участием топ-клубов Англии, Италии и Испании стало известно в воскресенье, но уже в среду проект распался после того, как восемь из 12 команд объявили, что покидают его.

После провала проекта JPMorgan стал объектом критики фанатов, призвавших бойкотировать компании и финансовые продукты с участием банка. Кроме того, компания Standard Ethics ухудшила рейтинг корпоративной ответственности JPMorgan.

($1 = 0,8293 евро)

(Памела Барбалья при участии Анны Ирреры и Саймона Джессопа. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy