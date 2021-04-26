Доллар на минимуме 8 недель из-за ставок на избежание сворачивания скупки бондов в США
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ТОКИО (Рейтер) - Доллар снижался до минимального значения восьми недель в понедельник на фоне предположений рынка о том, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл будет избегать разговоров о сворачивании программы скупки бондов на заседании в среду, в то время как евро поднялся в ожидании данных о деловых настроениях в Германии.
Пауэлл, вероятно, столкнется с вопросами о том, не должны ли радужные перспективы рынка труда и растущее число вакцинированных от коронавируса привести к сворачиванию стимулов. Однако большинство аналитиков ожидают, что он сочтет эти разговоры преждевременными, что окажет понижательное давление на доходность казначейских облигаций и на доллар.
"Доллар, вероятно, продолжит понижательный тренд по ходу набирающего силу отскока мировой экономики, - пишут аналитики Commonwealth Bank of Australia. - Экономика США еще слишком далека от переломного момента... чтобы ФРС начала сворачивать стимулы".
Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,15% до 90,724 к 9:15 МСК.
Евро коснулся почти двухмесячного максимума по отношению к доллару США в преддверии выхода экономических данных, которые, как ожидается, отразят улучшение деловых настроений в Германии, тем самым укрепив надежды на более благоприятные экономические перспективы блока. Единая валюта выросла на 0,1% до $1,2111, затем отступив до уровней закрытия предыдущей сессии.
Фунт стерлингов поднялся на 0,17% до $1,3899. Японская иена подорожала на 0,13% в паре с долларом до 107,77 иены.
"Осси" подорожал на 0,3% до $0,7768. Новозеландский доллар поднялся на 0,26% до $0,7207.
Швейцарский франк торговался вблизи $0,9134. В паре с евро валюта снизилась на 0,02% до 1,105.
Юань на материковом рынке вырос на 0,08% до 6,4895, на офшорном рынке - подорожал 0,07% до 6,4847.
(Стенли Вайт, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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