Японские акции закрылись ростом благодаря транспорту и туризму

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в понедельник, так как акции транспортного и туристического секторов восстановились после снижения, вызванного страхами в преддверии новых ограничений в борьбе с коронавирусом.

Индекс Nikkei вырос на 0,36% до 29.126,23 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,17% до 1.918,15 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,54%.

Власти Японии в воскресенье в третий раз ввели чрезвычайное положение в Токио, Осаке и двух других префектурах.

"Те секторы, которые пострадали от коронавируса, снова покупаются, так как есть надежда, что количество заражений коронавирусом уменьшится после того, как правительство объявило чрезвычайное положение", - сказал Такаси Хироки из Monex Securities.

Акции ANA Holdings подскочили на 5,78% после того, как авиакомпания сообщила, что ее операционные потери за весь год будут меньше, чем прогнозировалось ранее.

Подъем возглавили акции ANA Holdings, West Japan Railway и Central Japan Railway, подорожавшие на 4-5%.

(Хидэюки Сано и Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова; редактор Дмитрий Антонов)

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