Пятерка в фокусе: Возвращение вируса

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(Рейтер) -

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОНАВИРУСА

COVID-19 должен был уже отступить, но во многих странах - Индии, Японии, Таиланде - он, наоборот, вернулся.

От Индии в особенности ожидали, что она станет лидером этого года с восстановлением ВВП больше чем на 10%. Эти надежды погибли под второй волной пандемии, в результате которой дневной рост числа случаев инфицирования достиг самого высокого в мире уровня. Центральный банк Индии говорит о рисках для экономики, а чиновники отмечают, что "монетарная и фискальная политика уже исчерпала почти все возможности".

Индийская рупия снизилась в апреле на 2,7% против доллара, при этом индийские акции зафиксировали третью неделю падения.

Это влияние будет ощущаться во всем мире, начиная от секторов сырья и заканчивая потребительскими товарами. Учитывая, что Индия является третьим крупнейшим в мире потребителем нефти, цены на нефть находятся под давлением. Настораживает то, что чем дольше длится кризис, тем больше шансов на появление новых устойчивых к вакцинам вирусных мутаций.

2. В ОЖИДАНИИ ФРС

Заседание Федеральной резервной системы, заканчивающееся 28 апреля, может помочь рынкам понять, как регулятор отреагирует на восстановление экономики США и рост инфляции.

3. ОТЧЕТНОСТЬ FANG

Квартальные результаты 86% американских фирм уже превзошли ожидания, и в целом прогнозы роста в первом квартале составляют 33%.

В ближайшие дни отчеты компаний Facebook, Apple Inc, Alphabet Inc и Amazon покажут, как развиваются техгиганты.

В понедельник отчитается Tesla, и экономисты прогнозируют, что рост продаж компании составил 71%, показывают данные IBES Refinitiv.

4. АХТУНГ!

Рынки редко увлекаются внутренней политикой Германии. Но по мере роста шансов на то, что зелёные станут ключевыми членами следующей правящей коалиции, инвесторы проявляют интерес к предвыборному риску в крупнейшей экономике Европы.

Будущее правительство, в состав которого войдут зеленые, может увеличить расходы на климатически благоприятные проекты и добиться более глубокой европейской интеграции. Это объясняет, почему доходность немецких облигаций приближается к семинедельному максимуму.

5. ЯПОНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ

Рынки также ждут данных о потоках инвестиций в Японии, которые должны быть опубликованы в четверг.

Февральский всплеск доходности американских казначейских облигаций, по крайней мере, частично объяснялся отсутствием японских покупателей на рынке.

Крупнейшие японские компании в сфере страхования жизни неохотно пополняют казначейские активы - опасаясь, что более высокая инфляция в США спровоцирует повторение жесткой распродажи облигаций в первом квартале и волатильности валютных курсов. Некоторые планируют продать иностранные облигации и купить ценные бумаги в иенах.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Суджата Рао и Дхара Ранасингхе в Лондоне, Ира Иосэбашвили в Нью-Йорке и Стэнли Уайт в Токио, при участии Суджаты Рао. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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