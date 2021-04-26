Евро держится вблизи 8-недельного пика в ожидании "голубиной" риторики от ФРС

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ЛОНДОН (Рейтер) - Евро немного снизился в понедельник, удерживаясь вблизи восьминедельного максимума по отношению к доллару несмотря на неутешительные экономические данные из Германии, поскольку ожидания, что ФРС сохранит "голубиную" позицию на заседании в среду, оказали давление на доллар.

Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, в апреле вырос до 96,8 пункта с ​96,6​​ месяцем ранее, но не оправдал прогноза.

Тем не менее аналитики переключили внимание на экономический фронт, утверждая, что экономика твердо шагает к выходу из коронавирусного кризиса.

"Несмотря на небольшое разочарование в сегодняшних данных, апрельские результаты Ifo в сочетании с другими тщательно отслеживаемыми исследованиями экономики еврозоны ... сигнализируют об улучшении динамики в начале второго квартала", - говорит экономист Рикардо Амаро из Oxford Economics.

Оптимизма прибавило то, что правительство Германии повысило прогноз экономического роста на этот год до 3,5% по сравнению с 3% в январском обзоре.

Евро к 15:47 МСК снизился на 0,15% до $1,2081, оставаясь вблизи максимумов с начала марта в $1,2095​.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют поднялся на 0,05% до 90,9​.

Фунт стерлингов был малоподвижен, опустившись на 0,01% до $1,3874​. Японская иена подешевела на 0,1%​ в паре с долларом до 108,01 иены.

"Осси" подорожал на 0,56% до $0,7787​. Новозеландский доллар поднялся на 0,43% до $0,7219​.

(Жюльен Понт, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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