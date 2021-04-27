Банк Японии сохранил ставку на уровне минус 0,1%, снизил прогноз инфляции

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ТОКИО (Рейтер) - Банк Японии по итогам заседания во вторник сохранил масштабные стимулы и дал прогноз, согласно которому инфляция не достигнет цели в 2% в ближайшие годы, так как новые ограничения для борьбы с волной COVID-19 снижают импульс к росту, вызванный устойчивым мировым спросом.

Регулятор также предупредил о "высокой неопределенности" в отношении того, насколько сильное давление пандемия может оказать на рост экономики, сигнализируя о своей готовности к дальнейшим мерам поддержки экономики в обозримом будущем.

Как и ожидалось, центробанк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, сохранив краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов - около нуля.

ЦБ снизил прогноз потребительской инфляции на финансовый год, начавшийся в апреле, до 0,1% с 0,5% в январском прогнозе. Регулятор прогнозирует, что рост цен ускорится до 0,8% в 2022 финансовом году и до 1,0% в 2023.

(Леика Кихара, Дэниел Леуссинк и Тэцуси Кадзимото. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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