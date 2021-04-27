Доллар у минимума двух месяцев в преддверии заседания ФРС, иена спокойна после решения ЦБ

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар держался около многонедельных минимумов по отношению к основным конкурентам во вторник на фоне ослабевшей доходности госдолга США и в преддверии заседания ФРС на этой неделе. Иена практически не отреагировала на решение Банка Японии оставить политику без изменений.

На "зеленом" также сказалось укрепление фондового рынка - мировые акции начали неделю с достижения рекордного пика.

"Похоже, что у доллара нет той силы, которая была ранее в этом году, - сказал Кёсуке Судзуки из Ryobi Systems. - Его подталкивали вверх различные ожидания, такие как масштабные бюджетные расходы и быстрая вакцинация в Штатах. Большинство из них, похоже, уже отражены в стоимости".

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,16% до 90,948​ к 09:40 МСК, после падения до 90,679 - минимума с 3 марта - накануне.

Доллар к иене подорожал на 0,13%​ до 108,22, продолжив восстанавливаться с семинедельного минимума в 107,48, достигнутого в пятницу.

Банк Японии по итогам заседания во вторник сохранил масштабные стимулы и дал прогноз, согласно которому инфляция не достигнет цели в 2% в ближайшие годы, так как новые ограничения для борьбы с волной COVID-19 снижают импульс к росту, вызванный устойчивым мировым спросом.

Евро снизился на 0,12% до $1,2069​, оставаясь вблизи двухмесячного максимума в $1,2117, достигнутого в понедельник.

"Австралиец", считающийся барометром аппетита к риску, подешевел на 0,12% до $0,779​ после ралли на 0,7% накануне.

Юань на офшорном рынке снизился на 0,11% до 6,4775, в понедельник укрепившись до семинедельного пика в 6,4710 за доллар.

Биткоин подорожал на 1,19% до $54.719,18 после скачка на 10% накануне вслед за сообщением о том, что JPMorgan Chase планирует создать инвестиционный биткоиновый фонд.

(Кевин Баклэнд и Хидеюки Сано. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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