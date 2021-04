Nikkei закрылся снижением на фоне разочарования отчетностью

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись снижением во вторник после того, как корпоративная отчетность не оправдала высоких ожиданий инвесторов, и настроения на рынке были подпорчены распространением коронавируса в стране.

Индекс Nikkei снизился к закрытию на 0,46% до 28.991,89 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,76% до 1.903,55 пункта. С начала апреля Nikkei вырос на 0,18%.

Подъем возглавили акции Nippon Paper Industries Co Ltd, IHI Corp и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, подорожавшие на 6,33%, 5,84% и 4,43% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Nitto Denko Corp, Daiichi Sankyo Co Ltd и Matsui Securities Co Ltd, подешевевшие на 3,72​%, 3,46% и 3,23% соответственно.

"Акции компаний, которые сообщили о хорошей прибыли, не растут. Это означает, что ожидания инвесторов в отношении корпоративных прогнозов слишком высоки", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

Состояние общественного здравоохранения в Японии также повлияло на настроения инвесторов, поскольку на прошлой неделе в стране было объявлено третье чрезвычайное положение - всего через месяц после окончания предыдущего.

(Хидэюки Сано и Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

