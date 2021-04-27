Toyota купит подразделение Lyft для разработки беспилотных автомобилей

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ОСТИН, Техас/ТОКИО (Рейтер) - Toyota Motor Corp купит подразделение Lyft Inc, занимающееся разработкой технологии беспилотных автомобилей, за $550 миллионов, сообщили компании. Японский автомобильный гигант, таким образом, усиливает свои амбиции в области автоматизации в рамках недавно созданного подразделения Woven Planet.

В результате сделки Toyota получает технологии автоматизации 5-го уровня, более 300 американских сотрудников и фактически готовые разработки беспилотных автомобилей.

Поглощение также обеспечит японскому автопроизводителю непосредственное присутствие в Силиконовой долине и в Лондоне и позволит расширить проект строительства у подножия Фудзиямы "умного города будущего" Woven City, сказал глава подразделения Woven Planet Джеймс Каффнер журналистам во вторник.

Toyota, которая в настоящее время предлагает автоматизацию 2-го уровня (частичную), участвует и в других проектах в сегменте беспилотных автомобилей, в том числе совместном предприятии с SoftBank Corp и консорциуме с General Motors Co, поставщиками и полупроводниковыми компаниями.

Японский автопроизодитель также тесно сотрудничает с сервисами вызова такси и владеет долями в одной из ведущих китайской фирм, Didi Chuxing, и в сервисе Grab, популярном в юго-восточной Азии. Компания имела долю в подразделении беспилотных автомобилей более крупного конкурента Lyft - Uber Technology Inc, - но избавилась от нее, когда в декабре Uber продала подразделение стартапу Aurora.

(Тина Беллон, Эими Ямамицу. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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