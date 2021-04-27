Банки мира потеряли свыше $10 млрд из-за краха Archegos

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FILE PHOTO: The logo of Swiss bank UBS is seen in Zurich, Switzerland October 25, 2018. REUTERS/Arnd Wiegmann
FILE PHOTO: The logo of Swiss bank UBS is seen in Zurich, Switzerland October 25, 2018. REUTERS/Arnd Wiegmann

ЦЮРИХ (Рейтер) - Мировые банки понесли убытки в размере свыше $10 миллиардов в связи с дефолтом американского инвестиционного фонда Archegos.

Крупнейший швейцарский банк UBS во вторник сообщил о списании $774 миллионов из-за Archegos, японский банк Nomura потерял $2,9 миллиарда.

Самый большой ущерб понес швейцарский Credit Suisse - более $5 миллиардов, а американский банк Morgan Stanley потерял почти $1 миллиард из-за дефолта Archegos в конце марта, вызвавшего активную распродажу акций.

Бумаги UBS подешевели на 3,1% к 14:02 МСК.

(Бренна Хьюз Нехайви при участии Джона Ревилла. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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