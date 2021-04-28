ФРС скорее всего сохранит свой курс, несмотря на ускорение экономики США

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ВАШИНГТОН (Рейтер) - Американская экономика в последние месяцы постоянно приносит хорошие новости: рост числа рабочих мест ускорялся по мере возобновления бизнеса, и прогнозисты говорят, что в 2021 году США ждет самый сильный рост ВВП за последние десятилетия.

Но Федеральная резервная система не послала никаких сигналов, которые показали бы, что достигнутый прогресс достаточен для ослабления поддержки экономики, развернутой с начала пандемии, включая обещание сохранить ключевую процентную ставку овернайт около нуля в течение нескольких лет и продолжать покупать государственные облигации и ипотечные ценные бумаги на 120 миллиардов долларов ежемесячно.

Безработица в США снизилась до 6% в марте, но этот показатель все равно примерно на 2,5 процентных пункта выше, чем уровень непосредственно перед пандемией. По-прежнему не хватает примерно 8,5 миллиона рабочих мест. Уровень безработицы среди темнокожих, уровень незанятости женщин и другие факторы, за которыми сейчас следит ФРС, остаются повышенными. Наконец, пока нет никаких признаков того, что инфляция либо движется к постоянному росту, либо стабильно установилась близ гибкого целевого уровня ФРС в 2%.

Двухдневное заседание комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC) заканчивается в среду, и итоговое заявление, которое должно быть опубликовано в 21.00 МСК, как ожидается, последует установленному в декабре образцу, когда Федрезерв сказал, что не изменит денежно-кредитную политику, пока не будет достигнут "существенный дальнейший прогресс" в достижении полной занятости и инфляции в 2%.

Глава ФРС Джером Пауэлл даст пресс-конференцию спустя полтора часа и будет "продолжать демонстрировать терпеливое ожидание в оценке того, когда же будет достигнут существенный дальнейший прогресс в выполнении целей" регулятора, написал экономист JPMorgan Майкл Фероли в аналитическом обзоре.

(Говард Шнайдер. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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