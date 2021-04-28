Доллар смотрит на ФРС и Байдена в надежде покончить с чередой снижений

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар будет ориентироваться на итоговое заявление Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике и выступление президента Джо Байдена в среду, стремясь при этом продлить восстановление после падения до восьминедельного минимума по отношению к корзине валют ранее на этой неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,14% до 91,032​ к 09:05 МСК.

Евро снизился на 0,17% до $1,207​. Фунт стерлингов опустился на 0,24% до $1,3879​. Японская иена подешевела на 0,21%​ в паре с долларом до 108,91 иены.

Иена подешевела, поскольку восстановление экономики Японии тормозится недавним всплеском COVID-19. На валюту также оказало давление признание Банком Японии того факта, что инфляция не достигнет своего ключевого целевого показателя в 2% до начала 2023 года.

"Если оглянуться вокруг, Банк Канады уже начал сворачивать поддержку экономики. Следующим может стать Банк Англии. ЕЦБ может намекнуть на сокращение в июне. И сегодня мы ждем новостей от ФРС. По сравнению со всем этим есть ощущение, что Банк Японии сильно отстает", - сказал Дзюн Арати из Rakuten Securities.

"Осси" подешевел на 0,3% до $0,7741​. Новозеландский доллар снизился на 0,08% до $0,7201​.

(Хидэюки Сано. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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