Nikkei закрылся небольшим ростом на фоне опасений о прогнозах компаний

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись в плюсе в среду вслед за ростом технологических акций, но опасения по поводу корпоративных прогнозов ограничили рост, в то время как инвесторы ожидали решения Федрезерва США.

Индекс Nikkei вырос на 0,21% до 29.053,97 пункта. Более широкий индекс Topix - на 0,29% до 1.909,06 пункта. С начала апреля Nikkei поднялся на 0,64%.

Подъем во вторник возглавили акции Fuji Electric Co Ltd, Fujikura Ltd и Denso Corp, подорожавшие на 12,63%, 7,88% и 6,52% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Tokuyama Corp, Kyocera Corp и Central Japan Railway Co, подешевевшие на 8,38​%, 5,48% и 4,42% соответственно.

"Среди инвесторов растет обеспокоенность тем, что корпоративные прогнозы могут разойтись с их высокими ожиданиями. Об этом свидетельствует недавнее падение акций некоторых известных компаний, у которых хороший прогноз", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

"Инвесторам сложно сделать какой-либо решительный шаг сегодня, в преддверии нескольких важных событий в Японии и США".

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

