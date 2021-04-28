Segezha Group получит 30 млрд р по итогам IPO
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МОСКВА (Рейтер) - Подконтрольный АФК Система лесопромышленный холдинг Segezha Group привлекает 30 миллиардов рублей в ходе IPO с листингом на Московской бирже, получив оценку капитализации в 125,5 миллиарда рублей.
Это второе IPO российской компании в этом году после ритейлера Fix Price.
Компания объявила сегодня цену размещения в 8 рублей за акцию, или в нижней половине определенного для роуд шоу индикативного ценового диапазона в 7,75-10,25 рубля за акцию.
По словам главы Segezha Group Михаила Шамолина, книги заявок были переподписаны вдвое, при размещении порядка половины объема было отдано институциональным иностранным инвесторам из Великобритации, США и Скандинавии. Розничные инвесторы выкупают порядка 10% размещения.
В рамках IPO компания размещает 3,750 миллиарда новых акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Доля акций в свободном обращении составит 23,9% без учета возможной реализации опциона на доразмещение.
АФК Система предоставила Ренессанс Капиталу как стабилизационному менеджеру дополнительные акции в рамках опциона на доразмещение в объеме, эквивалентном до 15% от общего количества предлагаемых новых акций. Реализовать опцион можно в течение 30 дней, начиная с 28 апреля 2021 года.
В ходе дебютных торгов цена акций компании пока остается около цены IPO, составляя к 10.50 МСК 8,003 рубля.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают JP Morgan, UBS AG London Branch и VTB Capital.
В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets, Bank GPB International (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
(Ольга Попова, Антон Колодяжный, Алекс Мэрроу. Редактировали Анастасия Тетеревлева и Максим Родионов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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