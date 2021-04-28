Sony ждет падения прибыли после пандемического бума

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A Sony electronic building is shown in Rancho Bernardo, California May 12, 2016. REUTERS/Mike Blake
A Sony electronic building is shown in Rancho Bernardo, California May 12, 2016. REUTERS/Mike Blake

ТОКИО (Рейтер) - Японская Sony Corp ожидает, что операционная прибыль снизится на 4,3% в текущем финансовом году после рекордной прибыли от продаж музыкальной, игровой и другой продукции на фоне коронавирусных ограничений.

Sony прогнозирует падение прибыли в текущем финансовом году, начавшимся 1 апреля, до 930 миллиардов иен ($8,53 миллиарда), что ниже среднего прогноза 19 аналитиков в 976,4 миллиарда иен, согласно данным Refinitiv.

Прибыль за январь-март выросла почти вдвое в годовом выражении до 66,5 миллиарда иен, тогда как аналитики ожидали роста до 76,1 миллиарда иен.

($1 = 109,0200 иены)

(Тим Келли, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy