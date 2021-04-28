Новатэк: участники Арктик СПГ-2 заключили долгосрочные договоры купли-продажи СПГ

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МОСКВА (Рейтер) - Новатэк сообщил в среду, что его совместное предприятие Арктик СПГ-2 заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем производства СПГ со всеми участниками проекта.

Начало продаж СПГ с первой технологической линии проекта запланировано на 2023 год.

Подписанные договоры предусматривают поставки СПГ с Арктик СПГ-2 на условиях FOB Мурманск и FOB Камчатка по ценовым формулам с привязкой к международным нефтяным и газовым индексам.

Объемы поставок определяются пропорционально долям владения участников в проекте.

Арктик СПГ-2 реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 миллиона тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

Участниками Проекта являются Новатэк (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

(Анастасия Тетеревлева. Редактор Максим Родионов)

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