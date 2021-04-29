Смена курса: центральные банки готовятся к сворачиванию экстренных стимулов

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ЛОНДОН (Рейтер) - Банк Канады на прошлой неделе стал первым крупным центральным банком, который начал сворачивать масштабную программу пандемических денежно-кредитных стимулов.

Итак, кто следующий?

Ведущие регуляторы - Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Японии - в течение некоторого времени официально не будут ограничивать поддержку экономики. Банк Японии во вторник подтвердил этот сигнал, и ожидается, что ФРС сделает то же позднее в среду.

Однако решение Банка Канады сократить еженедельную программу покупки облигаций на 1 миллиард канадских долларов ($806 миллионов) напомнило инвесторам, что следующим этапом в 2021 году будет сворачивание стимулов, сказал клиентам Джон Бриггс из NatWest Markets.

С учетом экономических данных, указывающих на улучшение экономических перспектив, Bank of America ожидает, что покупки активов центральными банками США, Японии, еврозоны и Великобритании сократятся примерно до $3,4 триллиона в этом году с почти $9 триллионов в 2020-м.

Bank of America ожидает, что объем покупок в 2022 году составит всего $400 миллиардов.

Вот, кто сворачивает стимулы, кто может повысить процентные ставки, а кто - последним подвести черту под экстренными мерами.

1/ НОРВЕГИЯ

Норвежский банк - в авангарде с точки зрения сигналов о смене курса. В марте ЦБ указал на то, что повышение ставок может произойти во второй половине 2021 года. В результате норвежская крона оказалась в лидерах среди валют стран G10 за период с начала года.

Центральный банк Норвегии не проводит скупку облигаций.

2/ КАНАДА

Банк Канады объявил о сворачивании стимулов и сигнализировал, что может повысить ключевую процентную ставку с 0,25% в конце 2022 года.

3/ США

ФРС планирует удерживать стоимость заимствований около 0% и продолжать ежемесячную скупку активов на $120 миллиардов, пока не увидит "существенного дальнейшего прогресса" в достижении полной занятости и гибкого целевого показателя инфляции в 2%.

Но поскольку экономика США, как ожидается, вырастет более чем на 6% в этом году, а инфляция будет "немного выше", - по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, - рынки заложили в цены повышение ставок в 2023 году. Многие аналитики ожидают, что регулятор начнет сворачивать стимулы уже в этом году.

Томас Костерг из Pictet Wealth ожидает запуска этого процесса в начале следующего года и прогнозирует, что ФРС ежемесячно будет сокращать скупку на $10 миллиардов. По его словам, это означает, что процесс продлится около года - "достаточно, чтобы держать ожидания первого повышения ставки на расстоянии".

4/ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

После ухода главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, сторонника "ястребиного" курса, усилились ожидания, что регулятор не будет в ближайшее время сокращать программу скупки облигаций объемом 895 миллиардов фунтов стерлингов ($1,2 триллиона).

Банк Англии ожидает, что инфляция составит 1,9% к концу этого года, но подчеркивает, что рост, вероятно, будет ограничен в среднесрочной перспективе слабостью рынка труда.

Тем не менее аналитики NatWest полагают, что ЦБ может в мае объявить о сокращении "количественного смягчения" (QE) на 4 миллиарда фунтов до 14 миллиардов фунтов в месяц.

5/ ЕВРОЗОНА

Слабое долгосрочное инфляционное давление означает, что ставки в еврозоне вряд ли повысятся в ближайшие несколько лет. Но сокращение стимулирующих мер может произойти раньше, особенно в рамках программы экстренной скупки активов (PEPP) Европейского центрального банка на 1,85 триллиона евро ($2,2 триллиона долларов).

Формально эта программа рассчитана до марта 2022 года, но некоторые чиновники уже выступают за сокращение покупок облигаций по мере укрепления экономики.

Аналитики Danske Bank считают, что ЕЦБ в конечном итоге использует только 1,65 триллиона евро из общего объема PEPP.

6/ АВСТРАЛИЯ

Восстановление экономики Австралии превосходит ожидания, но Резервный банк Австралии, который контролирует кривую доходности, может быть одним из последних, кто ужесточит денежно-кредитную политику.

Регулятор хочет сократить безработицу и добиться инфляции в пределах целевого диапазона в 2-3%, прежде чем менять тактику, и не ждет достижения этих ориентиров до 2024 года. Экономисты ожидают, что ставки до этого времени останутся на текущем уровне, и считают, что ЦБ может даже увеличить скупку активов еще на 75 миллиардов австралийских долларов до 100 миллиардов (с $58 миллиардов до $77 миллиардов).

7/ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Уверенное восстановление экономики Новой Зеландии и бум на рынке недвижимости породили предположения о том, что повышение ставок может произойти раньше, чем ожидалось.

Хотя ключевая процентная ставка, вероятно, останется на уровне 0,25% в 2021 году, некоторые аналитики прогнозируют повышение во второй половине 2022 года. Тем временем центральный банк, похоже, не спешит сворачивать программу количественного смягчения на 100 миллиардов новозеландских долларов ($72 миллиарда).

8/ ШВЕЦИЯ

Инфляция в Швеции приближается к целевому показателю центрального банка в 2%, но регулятор сообщил, что процентные ставки будут оставаться на уровне 0% в течение нескольких лет. Однако программа покупки активов центробанка на 700 миллиардов крон ($84 миллиарда) завершится в 2021 году, как и планировалось.

9/ ЯПОНИЯ

На этой неделе Банк Японии пообещал сохранять стимулирующие меры с помощью целевого уровня доходности и покупки государственных облигаций и акций.

Регулятор сталкивается с обвинениями в "скрытом сворачивании стимулов", поскольку покупка облигаций замедлилась с тех пор, как в 2016 году ЦБ перешел к контролю кривой доходности, хотя покупки немного выросли за последний год.

10/ ШВЕЙЦАРИЯ

Национальный банк Швейцарии не вмешивается во внутренние рынки облигаций. Вместо этого ЦБ сдерживает швейцарский франк за счет интервенций, которые в 2020 году составили почти 110 миллиардов франков ($120 миллиардов). Полученные средства используются для покупки иностранных облигаций и акций.

Регулятор не демонстрирует никаких признаков отказа от политики интервенций и, как ожидается, в ближайшее время не будет повышать ключевую ставку, которая сейчас находится на уровне минус 0,75%.

($1 = 1,2411 канадского доллара)

($1 = 0,7189 фунта)

($1 = 0,8284 евро)

($1 = 1,2903 австралийского доллара)

($1 = 1,3852 новозеландского доллара)

($1 = 8,3775 шведской кроны)

($1 = 108,8500 иены)

($1 = 0,9151 швейцарского франка)

(Суджата Рао, Томми Уилкс, Сайкат Чаттерджи и Дхара Ранасингхе в Лондоне и Лейка Кихара и Даниэль Лойссинк в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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