Ford предупредила о возможном сокращении производства во 2 кв вдвое из-за нехватки полупроводников

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ДЕТРОЙТ (Рейтер) - Ford Motor Co в среду сообщила о высокой прибыли в первом квартале, но добавила, что нехватка полупроводников может привести к сокращению вдвое объема производства во втором квартале.

Второй по величине американский автопроизводитель отчитался о прибыли в 81 цент на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в 21 цент, согласно данным Refinitiv IBES. В первом квартале прошлого года компания зафиксировала убыток в размере 50 центов на акцию.

Чистая прибыль Ford в $3,3 миллиарда оказалась самой высокой с 2011 года, а скорректированная прибыль до налогообложения составила рекордные $4,8 миллиарда. В первом квартале 2020 года Ford получила убыток в размере $2,0 миллиарда.

Компания сообщила, что в результате дефицита полупроводников годовая прибыль до вычета процентов и налогов упадет до $5,5-6,5 миллиарда.

Выручка за квартал выросла до $36,2 миллиарда с $34,3 миллиарда годом ранее.

(Пол Линерт и Бен Клейман. Перевел Калеб Дэвис. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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