Доллар вблизи минимума 9 недель после ФРС
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СИДНЕЙ (Рейтер) - Доллар удерживается вблизи девятинедельных минимумов в четверг, так как миролюбивая риторика Федрезерва и смелые планы госрасходов администрации США вновь спровоцировали рефляционную торговлю.
Предложенный президентом Джо Байденом план расходов еще на $1,8 триллиона также грозит увеличить дефицит бюджета и торгового баланса США.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,08% до 90,541 к 09:00 МСК.
Федеральная резервная система сохранила уровень ключевой ставки и объем скупки активов, указав на растущую силу экономики США, но воздержалась от намеков на готовность начать сворачивать меры поддержки.
"Риск заключается в том, что ФРС очень осторожна и откладывает первые шаги к нормализации политики", - сказал Джозеф Капурсо из CBA.
"Низкие процентные ставки на фоне улучшения американской и мировой экономики - это рецепт для дальнейшего снижения доллара".
Евро вырос на 0,07% до $1,2132.
"Осси" подорожал на 0,09% до $0,7795, в то время как новозеландский доллар поднялся на 0,14% до $0,7262.
Фунт стерлингов прибавил 0,18% до $1,3957.
Японская иена подешевела на 0,02% в паре с долларом до 108,61 иены.
(Уэйн Коул. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html