Доллар вблизи минимума 9 недель после ФРС

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СИДНЕЙ (Рейтер) - Доллар удерживается вблизи девятинедельных минимумов в четверг, так как миролюбивая риторика Федрезерва и смелые планы госрасходов администрации США вновь спровоцировали рефляционную торговлю.

Предложенный президентом Джо Байденом план расходов еще на $1,8 триллиона также грозит увеличить дефицит бюджета и торгового баланса США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,08% до 90,541​ к 09:00 МСК.

Федеральная резервная система сохранила уровень ключевой ставки и объем скупки активов, указав на растущую силу экономики США, но воздержалась от намеков на готовность начать сворачивать меры поддержки.

"Риск заключается в том, что ФРС очень осторожна и откладывает первые шаги к нормализации политики", - сказал Джозеф Капурсо из CBA.

"Низкие процентные ставки на фоне улучшения американской и мировой экономики - это рецепт для дальнейшего снижения доллара".

Евро вырос на 0,07% до $1,2132​.

"Осси" подорожал на 0,09% до $0,7795​, в то время как новозеландский доллар поднялся на 0,14% до $0,7262​.

Фунт стерлингов прибавил 0,18% до $1,3957​.

Японская иена подешевела на 0,02%​ в паре с долларом до 108,61 иены.

(Уэйн Коул. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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