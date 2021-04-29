EMERGING MARKETS-Валюты и акции обновили максимум 2 мес благодаря ФРС, надеждам на стимулы в США

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(Рейтер) - Миролюбивая риторика Федрезерва и планы госрасходов администрации США подняли акции и валюты развивающихся рынков до максимальных за два месяца значений в четверг, в то время как центральный банк Турции отметил инфляционное давление и пообещал придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

С начала этого года турецкая лира упала примерно на 9%.

Индексы валют и акций MSCI развивающихся рынков подскочили на 0,4%, продолжив рост несколько сессий подряд.

Федеральная резервная система США сохранила уровень ключевой ставки и объем скупки активов, указав на растущую силу экономики, но воздержалась от намеков на готовность начать сворачивать меры поддержки.

Лира выросла на 0,4% по отношению к доллару после того, как глава ЦБ Турции Шахап Кавджиоглу в своем первом квартальном обзоре на посту главы регулятора сообщил, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохранена, так как инфляционные ожидания высоки.

Ранд ЮАР вырос на 0,3% до самого высокого уровня с января прошлого года и стал лидером роста среди валют развивающихся рынков. JPMorgan улучшил рекомендацию для ранда до "выше рынка".

Валюты стран центральной Европы были малоподвижны по отношению к евро, исключением стал венгерский форинт, подорожавший на 0,3%.

(Шашанк Найяр. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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