Доллар у минимума 9 недель после сильных данных о ВВП США, заседания ФРС
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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар остался вблизи девятинедельных минимумов в четверг после публикации данных о ВВП США в первом квартале, превысивших прогноз, а также после того как миролюбивая риторика Федрезерва накануне и смелые планы госрасходов администрации США вновь спровоцировали рефляционную торговлю.
ВВП США в первом квартале вырос на 6,4%, сообщило министерство торговли со ссылкой на предварительные данные. Аналитики ожидали роста на 6,1%.
Предложенный президентом Джо Байденом план расходов еще на $1,8 триллиона также грозит увеличить дефицит бюджета и торгового баланса США.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,06% до 90,558 к 15:44 МСК.
Евро вырос на 0,08% до $1,2133, ранее достигнув $1,2150 - пика с конца февраля.
Федеральная резервная система сохранила уровень ключевой ставки и объем скупки активов, указав на растущую силу экономики США, но воздержалась от намеков на готовность начать сворачивать меры поддержки.
"Учитывая, что ближайшие реальные ставки в США уже глубоко на отрицательной территории и могут продолжить снижаться, а индекс потребительских цен в США резко растет в этом квартале, это, вероятно, будет негативным фактором для доллара, особенно когда в других частях мира (в частности, в Европе) в ближайшие месяцы ожидается экономический подъем", - сказал Петр Крпата из ING.
Миролюбивая позиция ФРС заметно контрастировала с риторикой Банка Канады, который уже начал сокращать объемы покупки активов, в результате чего доллар США упал к канадской валюте до трехлетнего минимума в 1,2283 за доллар.
Еще один заметный спад произошел по отношению к норвежской кроне - доллар снизился в паре с ней на 0,21% до 8,1648, ранее в ходе сессии опустившись до минимума с октября 2018 года в 8,1460 кроны.
"В этих условиях циклические валюты должны выиграть. Неудивительно, что норвежская крона и канадский доллар стали самыми успешными валютами G10 за последние два дня, поскольку помимо высоких бета-коэффициентов они также выделяются более склонными к нормализации политики центральными банками", - сказал Крпата.
Крона получила поддержку благодаря росту цен на нефть, поскольку восстановление мировой экономики повышает спрос на сырьевые товары. Эта тенденция также благоприятствует австралийскому и новозеландскому долларам.
К иене доллар подорожал на 0,29% до 108,9 после достижения отметки 109,07 накануне.
(Ритвик Карвальо, при участи Уэйна Коула в Сиднее. Перевела Елизавета Журавлева.)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html