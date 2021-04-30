Японские акции снизились из-за слабых прогнозов технологических компаний

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ТОКИО (Рейтер) - Биржи Японии закрылись снижением в пятницу под давлением разочаровывающих прогнозов технологических компаний. Резкий рост числа случаев коронавируса в стране также ударил по настроениям инвесторов.

Индекс Nikkei 225 сбавил 0,83%, закрывшись на отметке в 28.812,63, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,57% до 1.898,24.

Техсектор возглавил снижение. Инвесторы распродавали акции компаний, чьи прогнозы на этот год не оправдали ожиданий, говорят аналитики.

По их словам, инвесторы также тревожатся в связи с ростом числа новых случаев коронавируса в Токио и Осаке даже после введения режима чрезвычайной ситуации.

Число новых случаев заражения в Токио в четверг составило 1.027 - максимум с 18 января.

Бумаги Z Holdings упали на 7,11% после того, как годовой прогноз прибыли оператора поисковой системы разочаровал инвесторов.

Акции Sony Group подешевели на 7,714%, поскольку производитель игровых консолей PlayStation сообщил, что ожидает падения прибыли из-за ослабления спроса.

(Стенли Уайт и Дзунко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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