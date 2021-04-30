Китайские инвесторы заинтересовались российскими ОФЗ

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МОСКВА (Рейтер) - Американские инвесторы постепенно выходили из ОФЗ на фоне санкционных рисков, в то время как доля азиатских инвесторов росла, сказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Нерезиденты - это не только американские инвесторы, долю которых мы оцениваем примерно в 40%. Другие инвесторы, наоборот, демонстрировали прирост вложений. Доля китайских инвесторов за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года увеличилась на 2 процентных пункта до 4%. Доля инвесторов из Сингапура увеличилась на 1 процентный пункт до 7%", - сказала она в интервью агентству Bloomberg, опубликованному на сайте ЦБ.

Президент США Джо Байден в середине апреля подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года.

Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan сообщал, что после американских санкций против нового российского госдолга, гособлигации России могут быть исключены из индексов JPMorgan, в том числе из индекса развивающихся рынков GBI-EM, что усилит отток из ОФЗ и других иностранных фондов, не только инвесторов из США.

По оценке ЦБР, масштабы выхода нерезидентов из ОФЗ не очень существенные, с момента объявления санкций - 57 миллиардов рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ составляет на 21 апреля 18,8%. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ-ПД в период с 1 марта 2020 года по 23 апреля 2021 года снизилась с 44,2% до 28,9%. Объем вложений сократился на 383 миллиарда рублей до 2,64 триллиона рублей.

При этом рынок ОФЗ с 1 марта 2020 года вырос на 5,7 триллиона рублей до 14,7 триллиона рублей.

"Мы ожидаем, что в связи с продолжением размещений новых ОФЗ на фоне запрета первичных покупок доля нерезидентов будет плавно снижаться. Вопрос в том, продолжит ли снижаться номинальный объем. На рынке еврооблигаций, где санкции были введены летом 2019 года, объем вложений нерезидентов почти не меняется", - сказала Данилова.

Если последует ужесточение санкций США, вплоть до запрета покупок госбумаг РФ на вторичном рынке, то ЦБР при необходимости может задействовать меры, которые уже применялись.

Это меры в части предоставления ликвидности, контрциклические меры на валютном рынке, регуляторные меры.

"При необходимости можно предоставить банкам и другим финансовым организациям право временно не переоценивать стоимость ценных бумаг, в марте 2020 года эта мера сыграла важную роль, когда организации опасались покупать облигации, ожидая дальнейший рост доходности. Регуляторное послабление дало им определенный комфорт, и ситуация быстро развернулась", - сказала Данилова.

Она еще раз подтвердила http://cbr.ru/press/event/?id=9810, что сворачивание льгот по безотзывным кредитным линиям Центробанка для крупных банков формирует дополнительный спрос с их стороны на ОФЗ.

Сейчас 7,2% от активов российских банков приходится на ОФЗ, это 7,6 триллиона рублей.

"Цифры показывают, что определенный потенциал вложений есть", - сказала Данилова.

Если в этом году весь плановый объем размещений Минфина выкупят банки РФ, показатель возрастет всего на 1,9 п.п. до 9,1%. В Венгрии этот показатель 19%, Польше - 18%, в ЮАР - 9,6%, Мексике - 8,5%, в США - 19%.

(Елена Фабричная. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

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