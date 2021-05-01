Пятерка в фокусе: занятость, цифровой юань и выборы

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(Рейтер) -

1/ЗАРПЛАТА И ДОХОДНОСТЬ

Ежемесячный отчет о занятости в следующую пятницу станет ключевым показателем состояния рынка труда в США.

Данные о занятости вне сельскохозяйственного сектора выйдут в конце напряженной недели. Сильные показатели могут толкнуть вверх доходность госбондов и доллар и испытать на прочность решимость ФРС после ее заявления о том, что думать о сворачивании экстренной поддержки экономики еще слишком рано.

Согласно опросу Рейтер, в апреле ожидается увеличение числа рабочих мест до 925.000 после скачка до 916.000 в марте - самого резкого роста с августа прошлого года.

Свежие данные показали, что рост экономики США в 2021 году может оказаться рекордным почти за сорок лет.

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2/ШОТЛАНДСКИЙ ВОПРОС

Предстоящая неделя будет напряженной для Великобритании. Страну ждут выборы, заседание центрального банка и проверка затрат на ремонт служебной квартиры премьер-министра Бориса Джонсона.

В четверг жители Шотландии отправятся на избирательные участки. Согласно прогнозам, победит правящая Шотландская национальная партия, которая хочет провести еще один референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Джонсон обещал не допустить раскола. Любые последствия могут оживить динамику фунта стерлингов.

3/В ПУТЬ

В Китае начинается неделя праздников, она может подстегнуть потребление - до сих пор как раз этого компонента не хватало для ускорения восстановления экономики страны.

Китайские туристы очень хотят отправиться в путешествия в первые длинные выходные. Поскольку большинство зарубежных направлений закрыты, внутренние цены на авиабилеты взлетели до небес, и все гостиницы в КНР уже полностью забронированы на праздники с 1 по 5 мая.

Кроме того, 5 мая пройдет фестиваль онлайн-шопинга - важное испытание для новой цифровой валюты, тестируемой Пекином.

4/КАК ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ О финансовых результатах в ближайшие дни отчитаются еще несколько европейских банков, включая Intesa Sanpaolo, UniCredit, Societe Generale и Credit Agricole.

Инвесторы надеются, что кредиторы подтвердят выход из кризиса, а их акции также можно будет использовать в рефляционных торгах посредством массивной ротации портфелей в недооцененные и циклические бумаги.

До сих пор сезон отчетности был обнадеживающим: результаты около 65% компаний превзошли ожидания, что выше обычного показателя в 51%.

5/РАСКАЛЕННАЯ МЕДЬ

Цены на медь впервые более чем за десятилетие преодолели отметку в $10.000 за тонну, поднявшись на 27% с начала года благодаря растущему спросу и планам декарбонизации в разных странах мира.

Алюминий также вырос более чем на 20% в этом году до трехлетних пиков, нефть подорожала на 30%.

Ключевое значение для сырьевых товаров и, в свою очередь, для развивающихся рынков, зависящих от экспорта ресурсов, будет иметь дальнейшая динамика восстановления экономики Китая. С учетом роста инфляционных ожиданий и доходности мировых госбондов, эта тема даст рынкам достаточно пищи для размышлений.

- ГРАФИК-Спрос на металлолом приближает цены на медь к рекордам

(Видья Ранганатан в Сингапуре, Томми Уилкс, Жюльен Понтюс и Карин Штрохекер в Лондоне, Льюис Краускопф в Нью-Йорке. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

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