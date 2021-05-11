Сырьевые валюты в плюсе, доллар ждет комментариев руководства ФРС и данных инфляции

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ТОКИО, 11 мая (Рейтер) - Доллар несет потери по отношению к корзине валют крупнейших экспортеров сырьевых товаров, получивших поддержку от ожиданий дальнейшего роста цен на нефть, а также на медь, сталь и прочие металлы.

Рынок ждет публикации данных о потребительских ценах в США в среду, чтобы определить, растет ли инфляционное давление, которое может способствовать росту доходности казначейских гособлигаций США и замедлить падение доллара, говорят некоторые трейдеры.

Доходность госбондов и курс доллара сильно колебались, поскольку инвесторы корректировали свои ожидания относительно того, когда вслед за укреплением американской экономики Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу покупки госдолга и повысит процентные ставки. Несколько членов руководства ФРС выступят на этой неделе, и их комментарии дадут много пищи для размышлений.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 90,272​ к 09:12 МСК.

По отношению к канадскому доллару "зеленый" подешевел на 0,03% до $1,2093, что близко к минимуму более трех лет.

Австралийский доллар подорожал на 0,03% до $0,7832, приблизившись к максимуму 11 недель​. Новозеландский доллар снизился на 0,07% до $0,7269​, торгуясь вблизи максимума прошлого конца февраля.

Доллар США также держался у минимума двух недель к мексиканскому песо.

Многие инвесторы ожидают, что спрос на сырьевые товары вырастет по мере массовой вакцинации от коронавируса, которая позволит все большему количеству стран вернуться к нормальной экономической активности.

Кроме того, ограниченное предложение некоторых сырьевых товаров предполагает, что цены могут оставаться высокими в течение длительного периода, из-за чего некоторые сырьевые валюты показывают лучшую динамику по отношению к доллару в этом году.

Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,4114​, в ходе торгов приблизившись к максимуму с 25 февраля, так как инвесторы приветствовали прогресс Великобритании в открытии экономики после локдаунов.

Евро вырос на 0,07% до $1,2137​, японская иена подешевела на 0,1%​ в паре с долларом до 108,89 иены.

На рынке криптовалют эфириум торговался по $3.916,97, отойдя от рекордного максимума в $4.200. Его соперник биткоин слегка подешевел до $55.119,43.

(Стенли Уайт. Перевод Анны Бахтиной. Редактор Анна Козлова)

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