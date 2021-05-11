Nikkei упал на 3% из-за распродажи в техсекторе, опасений о пандемии

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ТОКИО, 11 мая (Рейтер) - Японские акции снизились во вторник, поскольку техсектор опустился вслед за Уолл-стрит в то время как циклические акции японских компаний подешевели на фоне опасений об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

Индекс Nikkei упал на 3,08% до 28.608,59, показав самый низкий уровень закрытия с 24 марта, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 2,37% до 1.905,92. Оба индекса продемонстрировали сильнейшее дневное снижение с 26 февраля, в то время как Nikkei закрылся ниже уровня 100-дневной средней скользящей.

Уолл-стрит закрылась в минусе в понедельник, так как инвесторы переключили внимание с лидирующих на рынке акций роста на циклические активы. [.N]

Затянувшаяся пандемия усугубила мрачные настроения в Японии, и правительство призывают продлить чрезвычайное положение, которое действует в крупнейших префектурах: Токио и Осаке.

Главы некоторых префектур призвали к более серьезным чрезвычайным мерам по всей стране, передает агентство Kyodo.

Акции лидирующих технологических компаний просели, а бумаги SoftBank Group обвалились, потеряв 6,51%.

(Джунко Фуджита при участии Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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